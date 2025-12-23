人工受孕、凍卵 台東加碼補助各6萬

台東市衛生所優化整建完工啟用，縣府同時宣布助孕補助。（記者劉人瑋攝）

台東市衛生所與台灣設計研究院合作進行全面優化整建，台東縣長饒慶鈴昨主持完工啟用儀式時宣布，將於明年啟動「守護婦幼．幸福助孕計畫」，提供一生一次凍卵六萬元補助，人工受孕每年最高六萬元助孕補助，加上中央補助，可望全程減少三分之二款項，全台最多。

饒慶鈴表示，縣府提供每年最高六萬元補助，減輕家庭的生育壓力，針對不孕夫妻助孕支持，只要夫妻任何一方設籍台東滿六個月，或新住民媳婦（丈夫設籍台東縣），即可獲得排卵藥物及胚胎植入費用的補助。

此外，縣府也針對女性生育保存給予凍卵補助，本人或配偶二十五歲至四十五歲設籍台東縣六個月者，提供AMH檢測、排卵藥物及取卵手術補助，讓女性能安心、更有彈性規劃人生。

縣府衛生局長孫國平說，凍卵有一生一次六萬元補助，人工受孕已編列入明年預算，加上中央補助，可佔「基本款」全程的三分之二，台東是全台補助最高縣市。

台東縣民包小姐表示，不孕議題在原鄉傳統部落仍難啟齒，對於加上收入比較低的族人，能夠獲得補助，可一圓生兒育女夢。

饒慶鈴表示，新整建的台東市衛生所，明確劃分預防接種與篩檢的「預防保健區」與看診的「醫療診察區」，解決動線混雜、民眾容易迷失的問題，縣府未來將持續補強各地衛生所。

