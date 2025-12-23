為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新北攜手舊金山藝術高中 免出國拿文憑

    2025/12/23 05:30 記者黃政嘉／新北報導

    新北市教育局與美國舊金山藝術高中昨天簽署合作備忘錄，宣布引進「藝術領域雙聯學制」，新北高中（職）生從一一五學年度起，免出國可線上修讀該校課程，完成學習後同時取得台美雙邊高中文憑，為未來升學與藝術職涯奠定國際基礎。

    教育局長張明文表示，舊金山藝術高中以嚴謹學術訓練與頂尖藝術專業聞名，課程涵蓋視覺藝術、音樂劇、芭蕾等領域，藝術雙聯學制全面開放新北市高中生申請，有助藝術才能班學生拓展升學管道，台灣學生也可線上修讀美國AP（大學先修）與藝術專業課程，未來有很大的機會能申請到美國的大學。

    美國舊金山藝術高中校長張雪容指出，舊金山藝術高中是北加州唯一一所私立藝術高中，學生在全美及國際賽事屢獲殊榮，其中亞洲花式滑冰錦標賽台灣隊選手黃詩妮，也是該校的國中舞蹈班學生。

    另外，教育局昨攜手台灣師範大學、華陽扶輪社及教育興革文教基金會，發表一六六部最新的新北市新住民華語數位教材，將二〇二一年起使用的紙本教材，轉化成生活化情境的數位影片，方便新住民透過手機或平板學習中文，如同隨身攜帶「口袋華語老師」，加速適應在台生活。

