    首頁 > 生活

    新北橋梁交通改善 事故最高降9成

    2025/12/23 05:30 記者賴筱桐／新北報導
    新北大橋完成「截彎取直」工程後，事故件數下降9成。（交通局提供）

    為提升橋梁通行安全、降低機車事故，新北市政府依據事故熱點分析結果，跨局處分階段啟動橋梁交通改善計畫，包括調整車道配置、拆除分隔島、增加匯流空間及優化人車動線等，其中新北大橋實施「截彎取直」工程，事故降幅超過九成。

    交通局專門委員林昭賢表示，以重新橋為例，二〇二三年七月拆除二重端部分實體分隔島，提供機車上橋前更充分的距離，減少擁擠匯流造成的風險，改善後事故件數下降三成以上；福和橋同年八月以槽化線取代原有分隔島，加寬機車道空間，視野與動線更順暢，改善後事故減幅近五成。

    此外，市府工務局今年五月完成新北大橋「截彎取直」工程，改善原本容易造成危險的Ｓ形彎道，擴增人行及自行車空間，完工後事故件數大幅降低九成。

    交通局長鍾鳴時表示，未來將針對大漢橋改善交通，規劃拆除實體分隔島、延伸匯流距離，優化騎乘動線，並依橋梁特性分級檢討，打造安全、順暢、友善的交通環境。

    另外，今年行憲紀念日及明年元旦為國定假日，新北市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費；板橋府中商圈、金山、深坑及鶯歌老街等觀光及商圈等區域，假日收費停車格維持收費，方便民眾購物、出遊，提高周轉率。

