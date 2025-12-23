《0403震損》土城清水都更案簽約 新北「580專案」首件

土城清水段都更案為0403地震的紅單建物，將興建2棟地上16層的現代化大樓。圖為完工模擬圖。（新北住都中心提供）

地震後被判定紅單 經1年半整合、招商成功 2029年動工

去年〇四〇三花蓮大地震造成新北市許多建物受損，其中土城區明德路一段一處老舊公寓嚴重損壞，被判定為紅單建物，有立即性的結構安全疑慮，部分住戶緊急撤離。地主推動都更重建，經過一年半整合、審議，昨天與都更實施者漢皇建設簽約，預計二〇二九年動工、二〇三三年完工，將打造安全、永續的現代化大樓，本案也是市府推動「新北市危險建築物五八〇專案計畫」以來的首件簽約案。

危險建築物580專案 已31件申請

新北市長侯友宜擔任簽約見證人，他表示，上任以來致力推動都更，改變城市風貌，成立新北市住宅及都市更新中心，藉由公部門介入，搭配「都更大聯盟」和都更推動師協助，減少過去民間主導都更產生不信任和猜忌，縮短作業流程，目前五八〇專案已有三十一件申請，其中五件進入招商程序。

將打造現代化大樓 更新後299戶

住都中心表示，土城清水段案基地面積為三八二五平方公尺（約一一五八坪），原為屋齡四十多年的五層樓公寓，原住戶一七〇戶，規劃興建二棟地上十六層、地下四層的鋼筋混凝土造建築物，預計更新後二九九戶。

新北住都中心董事長陳純敬指出，危險建築物社區自行整合都更意願超過五十％可申請五八〇專案，市府與住都中心再投入資源，提供方案評估，並導入「都更大聯盟」專業技術，若住戶意願達八十％，將以公辦都更公開評選實施者，土城清水段案居民短時間內成功凝聚共識，並順利完成招商，展現公私協力成果。

住戶︰公部門輔導 整合快速透明

住戶代表趙正文說，去年花蓮大地震發生後，家中牆壁龜裂，社區一樓柱子鋼筋嚴重裸露，幸好當時房屋沒有倒塌，否則後果不堪設想；社區有許多老人家，不懂都更程序，五八〇專案有公部門的力量輔導，不到一個月就整合五十％地主同意，採權利變換方式公開透明，目前尚有十％住戶未同意，將持續努力，期待早日回到嶄新家園。

漢皇建設董事長孫正乾表示，都更很困難，需要全民共同推動，現今建築技術日益精進，新建大樓非常堅固，且政府管理嚴格，使用一百年不成問題，鼓勵老屋換新厝，享受三代同堂天倫之樂。

新北市土城區清水段一處老舊公寓在去年花蓮大地震受損，被列為紅單建物，住戶申請新北危險建築物五八〇專案都更重建。（記者賴筱桐攝）

