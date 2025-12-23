花蓮南濱滯洪池動土 兼顧防洪休憩

花蓮市南濱滯洪池工程日前動土，將打造兼具防災與休憩的多功能公園。（記者王錦義攝）

花蓮市區南濱、溝仔尾一帶易淹水，副總統蕭美琴在擔任立委期間，向中央爭取補助南濱抽水站擴建，抽水站於二〇二〇年完工，但一旁滯洪池受限土地變更而卡關，經縣府多年努力，日前舉行滯洪池新建暨整體景觀工程動土典禮，打造兼具防災、休憩與景觀價值的多功能滯洪池公園，經費近二億元，工期五五〇天，預計二〇二七年完工，可望成為花蓮版的「秋紅谷」生態公園。

花蓮市東側自由、和平排水分區長期為高風險淹水區域，受極端氣候強降雨影響，經常出現積淹水情形。

縣府建設處指出，配合既有南濱抽水站、排水幹線及制水閘門等設施，將全面有效提升區域防洪效能，工程基地位於自由街南側、和平路北側、縣道一九三線西側，工程用地約三．四九公頃，有效滯洪容量約四萬五千立方公尺，經費為一億九九八〇萬元，預計使花蓮市自由、和平排水分區整體防洪保護標準，由三年重現期提升至五年重現期，降低淹水風險。

建設處表示，工程包含整體景觀與生態營造，結合綠化空間、休憩動線與環境教育元素，串聯日出大道、太平洋公園及東大門夜市等重要觀光節點，打造兼具防災、休憩與景觀價值的多功能生態公園，完工後將是花蓮縣防洪建設、永續發展的重要里程碑，有如打造花蓮版的「秋紅谷」。

