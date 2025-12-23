兒托法擬推「監管雲」 教團憂資安外流災難

衛福部和立院推托嬰中心監管雲計畫，全教總昨發聲明抨擊是國家級災難。（資料照）

衛福部與立法院擬在「兒童托育服務法」修法中，要求托嬰中心監視影像上傳至主管機關建置系統，被外界形容為「監管雲」，全國教師工會總聯合會昨天發出聲明強烈反對，批評形同將全國嬰幼兒私密影像集中儲存，一旦發生資安破口、影像外流至暗網或色情網站，將是國家級災難，要求立即撤回相關規畫，停止對幼兒與托育人員的數位監控。

全教總理事長侯俊良指出，嬰幼兒是獨立的權利主體，而非被監管的對象，強制將其日常生活影像上傳，等同將高度私密畫面永久建檔，恐對日後身心發展造成不可逆傷害，已違反「兒童權利公約」。

他也質疑，現行法規已要求托育機構裝設監視器並保存影像，再要求全面上傳、甚至抽查，形同以「有罪推定」看待托育人員，恐加劇不信任，導致人才流失，最終傷害幼兒照顧品質。

立院：保留修正待協商

衛福部社家署長周道君表示，影像調閱將有嚴格程序，非任何人可隨意查看，也未要求永久保留。立法院衛環委員會審議後，「兒托法」相關修正目前先行保留，後續仍須協商。

周道君強調，修法完成後將訂定管理辦法，並邀請教育與兒權團體共同討論，釐清疑慮。

