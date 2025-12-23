台科大、雲科大、明志、崑山科大4校聯盟 培育電動車人才國家隊

教育部技職司長楊玉惠（左）與經濟部部長龔明鑫（右）試乘鴻華先進捐贈的電動車。（教育部提供）

因應全球電動車產業快速發展與二〇五〇淨零排放目標，教育部補助台灣科技大學等四校成立「智慧電動車產業人才及技術培育基地」，打造電動車產業人才國家隊。經濟部長龔明鑫昨表示，台灣在「三電」（電池、電機、電控）技術上具備優勢，也是台灣的機會，跨領域跨校聯盟不僅著眼於單一技術突破，更強調智慧系統的整合發展，期待能持續串聯產學資源，強化人才培育，共同推動電動車產業發展。

教部補助1.23億 逾900學生選修

台科大昨舉行「智慧電動車產業人才及技術培育基地」揭牌儀式。教育部技職司司長楊玉惠表示，教育部四年投入廿四億元，已完成十六校、二〇座人才培育基地的建置。因電動車是跨領域技術，重點補助台科大一．二三億元，籌組「四校智慧電動車聯盟」，聚焦電動車動力系統和智慧車輛領域，由台科大、明志科大、雲林科大、崑山科大四校分別負責動力系統、電池技術、智慧座艙與自駕系統技術、晶片模組及充電樁研發製造，形成台灣智慧電動車產業的人才國家隊，已有逾九〇〇位學生選修相關學程，培育一五〇位跨校種子教師。

請繼續往下閱讀...

台科大校長顏家鈺表示，基地不僅培育學生專業能力，也協助企業共同培養所需人才，且基地資源也開放夥伴學校使用，透過課程互通、設備共享進行完整的學習訓練，藉由與產業的深度合作，學生將在智慧電動車領域發掘興趣、累積實力。

基地已與鴻華先進、和緯車輛、台達電、車輛研究測試中心等建立長期產學合作，鴻華先進並捐贈一輛電動車，開放原廠專屬車用電腦通訊介面。台科大智慧電動車研發中心主任陳亮光指出，有助於學生深入理解電動車核心技術，亦能透過車輛展示更清楚掌握電動車架構與配置，提升教學與實作完整性。

楊玉惠也表示，教育部「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」目前已啟用電動車基地、低軌衛星通訊基地、能源電池基地等，今年再聚焦五大信賴產業人才培育，持續協助技專校院擴大教學場域、充實跨領域師資及課程。

教育部補助台科大籌組「四校智慧電動車聯盟」，已有逾900位學生選修相關學程。（台科大提供）

台科大車隊實作與馬達驅動實驗室。（台科大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法