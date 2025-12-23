自由日日Shoot》台中唯一大閘蟹養殖戶 許一清：只賺點工錢

許一清是台中市目前唯一僅存的大閘蟹養殖戶，主要是自己有得吃，新鮮乾淨沒有藥物殘留。（記者歐素美攝）

七十歲的許一清是目前台中市唯一的大閘蟹養殖戶，他表示主要是自己有得吃，新鮮乾淨沒有藥物殘留，非進口貨可比。大閘蟹存活率低，扣除成本，每年賺的只是工錢，專職養殖難以養家糊口，坦言不願兒子接手。

提到養殖契機，許一清回憶，二〇〇七年因買不到大閘蟹，買來的毛蟹都有泥土不乾淨，就透過中國的朋友購買蟹苗，利用后里區大甲溪附近的八分地設置「大甲溪生態養蟹場」，和朋友合夥經營。

許一清說，大閘蟹的存活率低，要賺錢很難。後來朋友退出，他獨自利用工作之餘飼養，並自己上網找資料，慢慢摸索，採自然放養且「疏養」方式，不用藥，只用石灰消毒，養了約十年才慢慢有所心得，現在養出的大閘蟹都有五兩重以上。

兩年前，許一清從公司退休專心養殖，他說，每天要攪拌飼料，背著每桶卅公斤重的飼料，一天三桶沿池撒給蟹吃。每年放養蟹苗前，還要先曬池、消毒，然後在元宵節左右放苗，並於每年十月十日開賣，產期約四十天。

產季時，許一清在蟹場會清蒸或紅燒大閘蟹，供預約的顧客享用，大家口耳相傳，沒宣傳就供不應求。他笑說，新竹吊車大王曾經朋友介紹，向他購買四十隻大閘蟹叫計程車送到高雄招待客戶，隔天再買四十隻寄到新竹與家人共享。

隨著年紀增長，體力愈來愈吃不消，太太也勸他不要養了，好好享受退休時光。許一清說，養大閘蟹主要是自己有得吃，吃過的人都知道，本土養殖的新鮮乾淨沒有藥物殘留，肉質清甜，絕非進口大閘蟹可比。

