自由日日Shoot》大閘蟹養殖退燒 產量減7成／一窩蜂投入 10多年都沒賺錢

國內養殖大閘蟹風氣已逐漸退燒，從全盛期1年122萬隻到如今僅剩37萬隻，銳減近7成。（記者歐素美攝）

又是一窩蜂現象！台灣養殖大閘蟹（中華絨螯蟹）退燒，從全盛期一年一百二十二萬隻到如今僅剩三十七萬隻，銳減近七成，養殖戶說，育成率僅三成左右，加上直接到中國吃都划算，養十多年都沒賺錢，乾脆退休收攤，另謀出路。

買不到好蟹苗 育成率僅3成

大閘蟹素有「秋天的味覺符號」之稱，因稀有性與季節性導致價格高昂，二〇一三年左右，由南到北甚至金門都有人投入養殖，全台掀起吃大閘蟹風潮，幾乎餐廳都吃得到，除了合法從中國進口及台灣養殖，甚至許多魚市場也不乏走私進來的中國貨。

農業部漁業署「養殖漁業放養查詢平台」資料顯示，當年養殖面積達廿七．三四公頃、卅九戶，數量六十六萬五四〇〇隻；二〇一八年養殖戶增至五十一戶，面積廿五．〇一公頃、四十二萬一九〇〇隻；二〇二〇年時數量創新高達一二二萬一千二〇〇隻、四十一戶，但面積僅十八．五二公頃；到今年減至卅九戶、十五．〇六公頃、卅七萬隻。

苗栗縣養殖戶數占大宗

漁業署統計，今年大閘蟹養殖主要集中在苗栗縣有卅四戶，雲林、嘉義及金門各一戶、新竹二戶；苗栗縣府從二〇一一年起輔導民眾養殖，並透過上海大學引進蟹苗，上市前須通過高達六十八項藥物及戴奧辛殘留抽檢，核發產地認證標章和防偽扣環，並成立苗栗縣優質大閘蟹產銷協會及苗栗縣一級棒大閘蟹推展協會促銷。今年放養量約卅五萬兩千多隻，收成約三成，每隻三到八兩重，價格從三五〇至一五〇〇元不等。

不過，據苗栗縣政府公布的資料，今年養殖僅廿八戶，中央與地方的數據出現落差；苗栗縣一級棒大閘蟹推展協會總幹事鄧良洲指出，部分養殖戶年邁或承租地被收回未繼續養殖，卻未完成登記，才造成數據落差。

漁業署表示，養殖戶需於每年五月底向公所或縣市政府登記，這是「養殖漁業放養查詢平台」數據由來，但許多養殖戶不知要登記；台中市海岸資源漁業發展所表示，主因中央未強制登記。

前台中市大閘蟹養殖協會理事長黃喜慶在新冠疫情前直接收攤轉行，他表示，台灣缺乏健康蟹苗的培育，加上買不到好蟹苗、養殖成效不佳，中市最多時有十五戶養殖，如今只剩一戶，協會也自然解散。

收攤另謀生路 池子轉租

曾養殖大閘蟹的民眾楊富全表示，養十多年都沒賺到錢，幸好本業是建築生計無虞，加上直接到中國吃都划算，今年乾脆收攤，將池子轉租養土虱，大閘蟹退燒，只能另謀出路。

