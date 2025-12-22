228烈士湯德章精神 牽起台日深厚友誼

日本宇土市將文化局出版的《正義與勇氣 湯德章》繪本譯為日文。（南市府提供）

台南友誼市日本宇土市，將南市文化局出版的「正義與勇氣 湯德章」繪本譯為日文，發送給該市國中、小學，不僅在校園辦理講座介紹湯德章英勇事蹟，更在宇土市政府一樓大廳設置展板，向市民介紹湯德章先生，讓湯德章的精神跨越時空，牽起台日深厚友誼。

「正義與勇氣」繪本 宇土市譯日文送中小學

市府表示，宇土市位於日本熊本縣宇城地域，為湯德章律師之父出生地，雙方因此結緣，宇土市結合該地域其他城市開啟對台南交流，今年三月十三日「正義與勇氣紀念日」與台南締盟。

截至本月十六日，宇土市已經在該市網田中學、住吉中學、鶴城中學舉辦校園講座，其中住吉中學更於今年二月與台南的南化國中開啟視訊交流。在宇土市府大廳的展覽，除了以展板介紹湯德章先生與台南外，也有日文繪本及影片供閱覽。

宇土市連續兩年來訪台南，參與湯德章紀念活動，並曾於前年協助紀錄片「尋找湯德章」在當地拍攝，目前該紀錄片日文版「湯德章―私は誰なのか―」預定於明年二月二十八日在日本上映。

湯德章於二二八事件發生後，被台南仕紳推舉組成台南「二二八事件處理委員會」，並率省立工學院（現為成大）學生協助維持秩序，貢獻卓著，卻於一九四七年三月十一日被捕，並遭嚴刑逼供，但他拒絕透露名單，三月十三日被槍決，年僅四十歲。事後，湯德章獲判無罪，但為時已晚。

