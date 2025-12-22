為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    傳承竹工藝 張永旺、張鈞博父子攜手

    2025/12/22 05:30
    張永旺與張鈞博父子從傳承家族竹編技藝，到教學、收集與研究竹子的用途、伐竹人才培訓，促成竹產業多面向發展。（記者劉婉君攝）

    從竹編至竹藝教學 培育伐竹人才及開發農廢改良環境 多面向發展

    記者劉婉君／專題報導

    張永旺、張鈞博父子傳承家族的竹工藝已是第五代，除了長期從事竹藝教學，並收集、培育近二百種竹子，近年也協助農業部農村再生基金培育伐竹人才及籌備南台灣莿竹備料場，與學術單位合作以竹子的農業廢棄物開發水產養殖環境改良劑，讓竹產業有更多面向的發展。

    南市登錄竹藤編保存者盧靖枝家族

    台南關廟家戶早期多從事竹編，五十五年次張永旺五歲就會幫忙家裡做竹編，一九八〇年代竹編產業沒落，逐步轉型為傳統工藝推廣及教學，母親盧靖枝二〇一〇年獲南市登錄竹藤編保存者，二〇一四年成立台南市竹會，於二〇二三年過世。

    張永旺於龍崎區成立「百竹園」，從世界各地收集近二百種竹子。他說，竹材獲得運用，農民有收入，竹園才會有人管理，才不會因荒廢而造成土石流失。

    收集全球各地200種竹子 成立「百竹園」

    張鈞博表示，小時候家裡需要的竹材是向上游的生產端購買，現在教學培養的人越來越多，生產端人力卻凋零，不僅要自己砍竹，甚至必須自己管理竹園，因此今年協助培育伐竹人才，也希望促成竹材備料場成立。

    海洋大學水產養殖系畢業的張鈞博，應用專長與屏東科技大學合作，以竹子的農廢研發水產養殖的環境改良劑，目前在實驗室已有不錯的效果，將進入田間試驗。

    張鈞博說，竹子開花到死亡，約剩一至二年壽命，新的竹子從種子到量產約需五年，中間會有空窗期。百竹園為竹子的標本源區，研究用途為工藝、產業、觀賞。近二年在大內區另租一塊地做為種苗源，收集近百個品種以生產竹筍為主，找出適合品種後，再大量繁殖種苗。

    從栽培到應用 建議政府有系統作法

    針對竹產業發展，張永旺建議政府結合民間，從栽培到應用，開發出系統性作法。尤其近年來國際上環境議題、淨零碳排，是竹產業多元發展的時機點，希望政府加強竹子的基礎研究，後端發展才會更有利基，讓更多人可以結合自己的專長，從各個面向投入竹產業。

