    首頁 > 生活

    開辦台語實驗學校 路竹北嶺國小師資經費不足

    2025/12/22 05:30
    北嶺國小因具有台語教學及多元主題式跨領域學習課程特色，今年招生逆勢成長。（記者李惠洲攝）

    記者蘇福男／專題報導

    高市路竹區北嶺國小本學期成為全國第一間台語實驗學校，但開辦初期就面臨師資和經費不足窘境，學者建議應給予更充裕的師資與經費協助。

    北嶺國小在少子化衝擊下，十幾年前一度險遭裁撤。高雄已有客語和原住民族實驗學校，兩年前台灣南社向高雄市長陳其邁建議成立台語實驗學校，歷經二年籌備，北嶺國小本學期起成為全國第一間台語實驗學校。

    校長蘇恆欽說，北嶺國小目前只有四位台語專業老師，其中二位為教學支援老師，上課前會和原授課老師共備課程，把華文翻成台語，台語老師也會在教室協同教學，大部分課程是以台語、華語雙語進行教學，包括數學、自然等課程並未因台語授課而受影響。

    因師資和經費不足，發枝台語基金會在該校設立「台語文獎學金」，給認真學習台語的學生實質鼓勵。

    成大台文系教授兼發枝台語基金會執行長蔣為文表示，多數本土語教學支援老師仍以鐘點計酬，每月實領甚至低於最低工資，且一年一聘，難以聘到專業老師；台語族群占人口七、八成，直到今年才有第一所台語實驗學校，不僅一般民眾對台語傳承斷層無感，連政治人物也缺乏危機意識，建議各類重大考試應將國文改成國家語文，以華語、台語、客語和原住民語四大類由考生任選，並成立台語委員會，有專責人力編制和經費編列，加速台語推展。

