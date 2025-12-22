高捷黃線澄清路段設4車站 工法複雜

拆除Y16站銜接鳳山行政中心Y17站間中央分隔島。（記者陳文嬋攝）

其中Y17站遇鐵路地下化隧道 Y18站將與橘線交會 施工期間交通受考驗

施工中的高雄捷運黃線將於澄清路設置四座車站，寶業里滯洪池Y16站先行施作連續壁，拚明年農曆春節前拆除Y16站銜接鳳山行政中心Y17站間的分隔島，再進行已拆的大智陸橋地下基樁拔除，尤其Y17站遇鐵路地下化隧道、衛武營Y18站將與捷運橘線交會，堪稱工法最複雜，澄清路貫穿高雄市人口最稠密的地區，施工期間的地面交通備受考驗。

全長近23公里 預計2034年完工通車

捷運黃線全長近二十三公里，沿線將設二十三座車站，行經鳳山、三民等六區，占高雄總人口數四成二，大約一一六萬人，將串聯捷運紅橘線、輕軌、台鐵等四條運輸系統，打造都市綠色路網，預計二〇三四年完工通車。

其中澄清路全長約三公里地下化，將設Y5、Y16、Y17、Y18共四座車站，從正修科技大學大埤路至衛武營三多一路段，潛盾隧道長一．九七公里、明挖覆蓋段長〇．三八公里；寶業里滯洪池旁的Y16站已經先行施作連續壁，將採半半施工方式，分時分段施作，預計後年中完成，後年下半年開挖車站。

3公里地下化 貫穿人口最稠密地區

工程還要持續拆除Y16站銜接鳳山行政中心Y17站間的中央分隔島，力拚明年農曆春節前完成；值得一提的是，大智陸橋雖已拆除，但地下基樁仍在，接下來將進行大智陸橋基樁拔除作業，以利未來潛盾機向前推進不受阻礙。

尤其Y17站遭遇鐵路地下化隧道，捷運工程將向下開挖，從火車隧道下方穿越，規劃深度可達地下三層，後續將施作地下連通道，銜接至台鐵正義車站，方便民眾轉乘。

衛武營Y18站也向下開挖，規劃深度可達地下四層，將與捷運橘線O10衛武營站轉乘，形塑國際藝文聚落；Y5站鄰近正修科技大學、圓山飯店及澄清湖，可望帶動地方觀光發展。

