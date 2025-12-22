為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    明年元旦起 屏縣調整兩項運價

    2025/12/22 05:30 記者羅欣貞／屏東報導

    考量物價成本與服務永續經營，屏東縣府將從明年元旦起同步實施兩項運價調整方案，小黃公車將從十元調升至廿元，計程車則調整計時運價，車速五公里以下每一百秒收費五元，民眾搭車前應留意最新收費標準及社福卡使用規定。

    小黃公車從10元調升至20元

    屏縣府表示，因應村里路幅狹小，以小型車輛提供公車服務，並以優惠票價十元推廣，至去年二月底已初步完成全縣路網建置，目前三十四條路線每年約服務十餘萬人次；配合屏東縣每月社福卡補助點數提升至一千點，小黃公車優惠票價從明年一月一日起調整為廿元，持「屏東縣敬老卡」或「博愛卡」刷卡者，仍可以點數折抵半價十元，「博愛陪伴卡」需緊隨於博愛卡之後靠卡感應，才可享有半價十元優惠。

    此外，屏縣計程車目前計時運價為車速五公里以下，每二．五分鐘五元、夜間每一百廿五秒加收五元；縣府考量營運成本變動，從明年元旦起比照鄰近縣市調整計時運價及增加其他費用，調整後計時運價在車速五公里以下每一百秒收費五元，夜間則每八十三秒加收五元；未來若經政府宣布屏東縣全區停止上班時，計程車得額外加收五十元。至於起跳運價一公里一百元、續跳運價每兩百公尺加收五元，則沒有調整。

    計程車速5公里以下每100秒收費5元

    縣府並推動敬老博愛車隊，持敬老卡、博愛卡民眾向特約計程車業者叫車，每趟次最高可補助一百點，特約業者資訊可至社會處官網查詢。

    針對相關價格調整，張姓縣民表示，現行市區客運票價為八公里內廿三元，他搭小黃公車通常不超過八公里，調到廿元還是比較便宜，可以接受。有搭計程車需求的通勤族也說，目前屏縣計程車運費約有四年多沒有調整，而且這次只調計時部分，還算合理。

