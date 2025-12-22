知本污水接管全額補助 仍有3成未接

台東縣府啟用知本水資源回收中心12年，但至今未完成用戶接管。（記者黃明堂攝）

台東縣政府推動知本地區公共污水下水道系統，採全額補助的專案將於明年六月結束，但至今仍有三成未接管。縣府指出，若逾期，住戶必須自費接管，未接可依法處以一萬元以上、十萬元以下罰鍰，且得連續處罰。

縣府在知本水資源回收中心二〇一三年即啟用運作，縣議員王文怡指出，污水下水道接管對於知本溫泉區的水質維護、環境衛生改善以及提升觀光形象至關重要，管線佈設已投入大量資源，但接管率不高，若未妥善處理，可能對知本溪水質及溫泉區生態造成負面衝擊。

明年6月截止 逾期須自費並開罰

縣府城鄉環境科長陳承龍表示，知本溫泉區多數為大型營業場所，接管涉及複雜的私有土地管線佈設及調整既有的建築結構，這是推動工作的主要難處，接下來會加強溝通與聯繫，針對技術性困難或法規疑慮，提供必要的行政協調與技術協助。

縣府提醒民眾，知本補助專案期限將於明年六月結束，期間所有接管工程費用均由政府全額負擔，請尚未接管的民眾或家戶，能把握此次最後機會。依規定，污水下水道公告通水開始使用後，用戶應在六個月內完成接管，所有費用由民眾自行負擔，未依期限辦理者，將會處以一萬元以上十萬元以下罰鍰，並得連續處罰。

