學童書包沉重「超標」 新北補助置物櫃

有家長反映，小學生書包過重，擔心影響生長發育。圖為學童上學情形。 （記者賴筱桐攝）

教育部建議不超過體重的八分之一 醫生提醒長期恐形成骨刺或脊椎退化

記者賴筱桐／專題報導

有家長反映，國小學生書包過重，孩子每天被壓得喘不過氣。記者實測一名國小二年級學生書包，竟有五．八公斤，但學童體重僅卅公斤，不符教育部建議的「不超過體重的八分之一」標準。新北市教育局表示，一〇五學年度起將書包減重納入各校日常管理，近三年補助各校汰換置物櫃，減少物品攜帶。

書包近6公斤 大人都吃力

家長劉先生說，近六公斤的書包連大人拿都很吃力，何況是身材嬌小的低年級學童，背在身上壓力沉重，擔心影響生長發育。

教育局表示，教育部八十八至一〇一學年度推動書包減重政策，一〇一學年度起中央無補助計畫，新北持續辦理，一〇五學年度起將書包減重納入各校日常管理，落實「帶必要書籍回家」原則，近三年提供超過一千五百萬元補助，協助學校汰換置物櫃。

AI線上學習 有助減少重量

新北市教育人員產業工會理事長林松宏說，近年AI線上學習資源豐富，已盡量減少書包重量。他觀察到很多學生書包放補習班的參考書或作業，有些學生不整理書包，用不到的資料堆積，因此增加重量，建議家長帶孩子整理書包，養成良好生活紀律，增進親子互動。

亞東醫院復健科主任莊博鈞指出，醫學尚無研究證實書包背太重和孩子成長發育有直接關聯，但如果小朋友核心肌力不足，經常坐著學習、太少運動，背負重物可能造成姿勢不良而影響體態，例如駝背、肚子凸出、骨盆前傾等，容易腰痠背痛，長期累積恐形成骨刺或脊椎退化，可透過按摩、熱敷舒緩痠痛，並增加肌力訓練改善。

教育局建議只帶當天所需

教育局建議，家長挑選重量較輕的雙肩背書包，大小以「能放入當天課本、又不超出孩子身形太多」為原則，每天只帶當日需要的課本、作業，將美勞用品及備用書籍等放在置物櫃，水壺空瓶帶到校內裝水，補習班教材分開收納。

