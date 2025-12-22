花蓮環科園區堆160噸廚餘 月底前處理完成

花蓮環保科技園區暫時堆放逾一千多桶、共一百六十噸家戶及事業廚餘。（民眾提供）

受花蓮光復洪災淹沒廚餘處理廠、十月非洲豬瘟影響，花蓮環保科技園區暫時堆放逾一千多桶、共一百六十噸家戶及事業廚餘。縣府環保局指出，已規劃短、中、長期計畫，最快月底前處理完成堆放園區的廚餘量，未來透過分流處理、增廠擴能及公私協力設置高效能堆肥中心等方式，讓廚餘再利用。

洪災又遇非洲豬瘟

花蓮二〇一九年起禁止廚餘養豬，家戶廚餘每天約二十噸，過去送往鳳林鎮的環保科技園區再利用處理成堆肥；事業廚餘每日約三十噸，由業者收運至外縣市養豬場，但光復洪災造成環科園區淤泥堆積，廚餘高效處理設備泡水受損，家戶廚餘處理被迫停擺，十月又遇非洲豬瘟疫情，全國禁止廚餘養豬，導致大量廚餘無法即時去化。

環局規劃分期計畫

環保局表示，環科廚餘處理廠十月廿七日緊急搶修後，處理量從過去四十噸降到十噸，造成現場暫置約一百六十噸、一千多桶廚餘，設施修復後逐漸提升處理量，預計月底前處理完成暫時堆置的廚餘。

中期方面，在環科新設二座廚餘快速醱酵處理廠及一座黑水虻生物處理系統，預計四個月至六個月啟用後，日處理量可達五十至八十噸；長期方向，環保局協調中華紙漿花蓮廠，設置高效能堆肥中心，每日可產生約七十噸堆肥成品作為土壤改良劑。

