為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化「長青幸福卡」搭火車 補助可到苗栗、雲林

    2025/12/22 05:30
    彰化縣長青幸福卡補助搭乘火車，單趟折抵從三十元調高到四十五元，提升長者使用意願。（記者張聰秋攝）

    彰化縣長青幸福卡補助搭乘火車，單趟折抵從三十元調高到四十五元，提升長者使用意願。（記者張聰秋攝）

    記者張聰秋／專題報導

    彰化縣長青幸福卡因應台鐵今年六月起平均調漲票價廿六．八％，提高補助，部分長者反映，今年十一月開始，坐火車補助額度提高一半，單趟三十元補助調高到四十五元，「免費搭」的距離可從彰化往北擴及苗栗、往南至雲林，可以愈坐愈遠，目前長青幸福卡的火車使用率佔三成五，緊追在居冠的搭公車之後，成長迅速。

    搭台鐵單趟折抵45元 長者樂

    彰化縣「長青幸福卡」最初名為「陽光e遊卡」，於二〇〇九年一月一日上路，目前補助設籍縣內六十五歲以上長者、領有手冊的身障者及五十五歲以上原住民，可以用於搭乘公車與國道客運（全額折抵）、診所看病（基本部分負擔費用五十元）、縣內觀光旅遊車資（折抵三百元）、坐火車（單趟折抵四十五元）、特約計程車車資（每趟折抵八十五元）共六個項目，其中補助計程車為今年新增。

    使用率成長至35％ 緊追公車

    設籍彰化縣的六十五歲長者超過廿四萬二千人，目前持卡人數二十萬七千人、比例八十五％，亦即十位長者就有九人手上持有長青幸福卡。

    長青幸福卡於二〇二三年七月起補助坐火車，因火車比公車路線單純、不易搭錯車，加上刷卡進出站方便，長者口耳相傳，搭火車的長輩愈來愈多。

    賴姓阿嬤說，員林到新烏日台鐵敬老票廿七元（全票五十三元），完全由長青卡吸收，「這張就是老人家的免錢交通卡」，愈用愈好用。六十七歲的謝姓長者也說，自己常搭火車往返彰化、田中，退休後這張卡成了「免錢」交通卡。

    鼓勵出門 每月用完不到千人

    彰化縣府社會處表示，這項政策鼓勵長者多出門，豐富退休生活，每個月把一千元額度刷到見底的長者，僅八百多人，多數都會善用資源。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播