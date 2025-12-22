彰化「長青幸福卡」搭火車 補助可到苗栗、雲林

彰化縣長青幸福卡補助搭乘火車，單趟折抵從三十元調高到四十五元，提升長者使用意願。（記者張聰秋攝）

記者張聰秋／專題報導

彰化縣長青幸福卡因應台鐵今年六月起平均調漲票價廿六．八％，提高補助，部分長者反映，今年十一月開始，坐火車補助額度提高一半，單趟三十元補助調高到四十五元，「免費搭」的距離可從彰化往北擴及苗栗、往南至雲林，可以愈坐愈遠，目前長青幸福卡的火車使用率佔三成五，緊追在居冠的搭公車之後，成長迅速。

搭台鐵單趟折抵45元 長者樂

彰化縣「長青幸福卡」最初名為「陽光e遊卡」，於二〇〇九年一月一日上路，目前補助設籍縣內六十五歲以上長者、領有手冊的身障者及五十五歲以上原住民，可以用於搭乘公車與國道客運（全額折抵）、診所看病（基本部分負擔費用五十元）、縣內觀光旅遊車資（折抵三百元）、坐火車（單趟折抵四十五元）、特約計程車車資（每趟折抵八十五元）共六個項目，其中補助計程車為今年新增。

使用率成長至35％ 緊追公車

設籍彰化縣的六十五歲長者超過廿四萬二千人，目前持卡人數二十萬七千人、比例八十五％，亦即十位長者就有九人手上持有長青幸福卡。

長青幸福卡於二〇二三年七月起補助坐火車，因火車比公車路線單純、不易搭錯車，加上刷卡進出站方便，長者口耳相傳，搭火車的長輩愈來愈多。

賴姓阿嬤說，員林到新烏日台鐵敬老票廿七元（全票五十三元），完全由長青卡吸收，「這張就是老人家的免錢交通卡」，愈用愈好用。六十七歲的謝姓長者也說，自己常搭火車往返彰化、田中，退休後這張卡成了「免錢」交通卡。

鼓勵出門 每月用完不到千人

彰化縣府社會處表示，這項政策鼓勵長者多出門，豐富退休生活，每個月把一千元額度刷到見底的長者，僅八百多人，多數都會善用資源。

