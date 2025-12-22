埔里水源區申設掩埋場 居民反對

南投埔里鎮居民反對業者在水源區申設廢棄物掩埋場，自救會與環團集結表達撤案訴求。（台灣水環境關懷聯盟提供）

南投縣埔里鎮南港溪上游水源區，有業者向南投縣政府申設廢棄物掩埋場，地方居民擔心掩埋場破壞水源，自救會與環團昨天表達撤案的訴求，包括民進黨埔里鎮長廖志城，以及有意角逐下屆鎮長的國民黨籍南投縣議員黃世芳都到場聲援，國民黨立委馬文君也表態力挺，不分藍綠展現守護決心。

自救會及環團連署促撤案 藍綠聲援

自救會表示，業者在埔里申設一般廢棄物及事業廢棄物掩埋場，卻選址在南港溪上游水源區，一旦滲漏或遭遇暴雨沖刷，將污染埔里、國姓、草屯，甚至鳥嘴潭人工湖供應至彰化的民生用水安全。

自救會強調，埔里茭白筍產量佔全國九成，其中有近半靠南港溪沿線水圳灌溉，埔里水也被製成礦泉水銷售全台，若掩埋場發生滲漏，將嚴重衝擊農業與民眾飲水安全。

自救會昨天在台灣水環境關懷聯盟等多個民團支持下，在埔里集結連署，提出「要求業者撤案」、「要求縣府不予審查或予以駁回」兩大訴求，展現捍衛家園意志。

廖志城也說，埔里自來水全來自地下水，掩埋場設在埔里上游，若因極端氣候致災降雨，將對下游造成衝擊，盼業者撤案。

馬文君則說，業者要在水源地設掩埋場，根本就不適合，希望業者遷址，地方現已展開連署，甚至不排除抗爭以守護家園。

