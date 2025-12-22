為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    埔里水源區申設掩埋場 居民反對

    2025/12/22 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    南投埔里鎮居民反對業者在水源區申設廢棄物掩埋場，自救會與環團集結表達撤案訴求。（台灣水環境關懷聯盟提供）

    南投埔里鎮居民反對業者在水源區申設廢棄物掩埋場，自救會與環團集結表達撤案訴求。（台灣水環境關懷聯盟提供）

    南投縣埔里鎮南港溪上游水源區，有業者向南投縣政府申設廢棄物掩埋場，地方居民擔心掩埋場破壞水源，自救會與環團昨天表達撤案的訴求，包括民進黨埔里鎮長廖志城，以及有意角逐下屆鎮長的國民黨籍南投縣議員黃世芳都到場聲援，國民黨立委馬文君也表態力挺，不分藍綠展現守護決心。

    自救會及環團連署促撤案 藍綠聲援

    自救會表示，業者在埔里申設一般廢棄物及事業廢棄物掩埋場，卻選址在南港溪上游水源區，一旦滲漏或遭遇暴雨沖刷，將污染埔里、國姓、草屯，甚至鳥嘴潭人工湖供應至彰化的民生用水安全。

    自救會強調，埔里茭白筍產量佔全國九成，其中有近半靠南港溪沿線水圳灌溉，埔里水也被製成礦泉水銷售全台，若掩埋場發生滲漏，將嚴重衝擊農業與民眾飲水安全。

    自救會昨天在台灣水環境關懷聯盟等多個民團支持下，在埔里集結連署，提出「要求業者撤案」、「要求縣府不予審查或予以駁回」兩大訴求，展現捍衛家園意志。

    廖志城也說，埔里自來水全來自地下水，掩埋場設在埔里上游，若因極端氣候致災降雨，將對下游造成衝擊，盼業者撤案。

    馬文君則說，業者要在水源地設掩埋場，根本就不適合，希望業者遷址，地方現已展開連署，甚至不排除抗爭以守護家園。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播