中市公車駕駛缺額多 逾6成年過半百

台中市目前公車駕駛50歲以上佔逾6成，議員要求市府未雨綢繆。（記者蘇金鳳攝）

招不到年輕人 議員憂未來「無人開車」 交通局︰要求業者加薪留才

台中市公車誤點、脫班問題頻傳，未見改善，民進黨市議員陳俞融指出，台中市公車駕駛缺工問題已從「警訊」轉為「危機」，截至今年十月，駕駛缺額比例高達十五．六％，五十歲以上的高齡駕駛佔比更高達六十二％，顯示吸引不到年輕人，要求交通局一定要拿出具體有效對策，否則台中市公車恐將面臨「無人開車」的窘境。

駕駛缺額15％ 每日減800班

交通局表示，為提升駕駛員留任誘因，市府已於二〇二三年及二〇二五年調整每車公里合理營運成本及公車基本運價，並同步要求客運業者為所屬駕駛員分次加薪至少四千元以上，其他公車從業人員亦分次加薪逾二千元；也持續與勞工局及台中區監理所合作辦理徵才活動，市府將持續督促業者加強招募司機、穩定發車班次。

陳俞融指出，全台中市公車客運業者應配置駕駛人數為一四六七人，但實際在職僅一二三八人，人力缺口達二二九人，駕駛缺額比例高達十五．六％。

陳俞融表示，駕駛人力不足直接導致公車班次一再脫班，目前公車平日發車數為七千班，跟二〇二三年發車數七八〇〇班比較，因人力不足受到影響班次減少十％以上，減班惡化程度令人擔憂，嚴重影響通勤族與學生的就學就業權益。

缺吸引力 30歲以下僅4％

陳俞融指出，公車駕駛人力也產生「人口結構斷層」，根據市府統計，目前台中市公車駕駛年齡層分布呈現嚴重的「倒金字塔」，五十歲以上的高齡駕駛佔比高達六十二％，成為駕駛員的主力；反觀三十歲以下的年輕新血僅佔四％，連一成都不到，一旦這六成的高齡駕駛陸續退休，誰來接手方向盤？市府應未雨綢繆。

為何年輕人不愛當公車駕駛？陳俞融分析，主因在於公車駕駛行業對年輕人缺乏吸引力，導致新血進不來，現有主力又逐漸老化，若不積極改善，未來五年內隨著主力駕駛屆齡退休，台中市將面臨更嚴峻的「無人開車」窘境。

