    檢舉獎金提高 苗栗亂丟菸蒂依舊

    2025/12/22 05:30
    苗栗市南苗商圈周邊電桿、水溝邊可見菸蒂堆一地，提高檢舉獎金似乎未收成效。（記者彭健禮攝）

    記者彭健禮／專題報導

    亂丟垃圾影響環境衛生、破壞市容，小小菸蒂也是大大危害。環境部長彭啓明上任後，推動「菸蒂不落地」，苗栗縣政府配合提高縣內亂丟菸蒂檢舉獎金，惟似乎僅於特定場域造就出月賺四萬元的「檢舉職人」，但在檢舉不易的人潮聚集地，依舊菸蒂隨處見。

    一人檢舉1600多件 獲逾40萬獎金

    苗縣環保局配合環境部政策，去年底修正亂丟菸蒂檢舉獎金，由實收罰鍰十％提高至廿％，今年一到十月受理檢舉二千二百六十六件，分析熱點為國道西湖服務區、火車站周邊或國道交流道附近超商；有一人在西湖服務區檢舉一千六百多件，可獲逾四十萬元獎金，猶如「檢舉職人」。

    頭份淨街 半天撿近8000根菸蒂

    惟環保局十月於頭份市尚順廣場舉辦淨街，環保志工半天撿拾了近八千根；苗栗市南苗商圈周邊電桿、水溝邊也可見菸蒂堆一地，提高檢舉獎金似乎未收成效。

    環保局研判，國道服務區、車站或超商亂丟菸蒂，檢舉人容易取得違規人車號，由機關以車追人開罰。然在人潮聚集地，檢舉人即使蒐證到路人亂丟，因無權力對其加以「盤查」身分，檢舉不易，也讓「癮君子」較有恃無恐。

    環保局坦言，裁罰僅是手段，將強化民眾對環境維護與菸蒂污染的關注，藉公民參與，形塑社會氛圍、互相提醒及通力實踐，以達「菸蒂不落地」目標。

