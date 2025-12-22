為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    人變怪、容易被詐騙 失智警訊

    2025/12/22 05:30 記者羅國嘉／新北報導
    長者從事音樂處方箋等活動，以維持大腦活躍。（記者羅國嘉攝）

    台灣超高齡社會加速，失智症患者逐年增加，已成家庭照護最沉重的課題。台北聯合醫院醫師姜冠宇表示，失智症是大腦認知能力逐步「零件掉落」的失能過程，從早期難以察覺的細微變化，到晚期失去生活能力，對患者與照顧者都形成巨大壓力。若懷疑家人或自己可能患病，應及早接受認知篩檢，並建立照護與支持系統。

    姜冠宇指出，失智症早期徵兆常被忽略，多半只覺得「人變怪了」，如可能情緒變得不穩、容易與家人摩擦，或在熟悉的路上「越走越久」，其實都與定位能力減退有關，也有患者最先出現財務管理混亂，成為詐騙高風險族群，「十條詐騙訊息按八條」的情形並不誇張，提醒當存款突然消失、帳單異常，都是家屬需要警覺的訊號。

    姜冠宇表示，隨病程持續惡化，患者逐漸喪失生活技能，無法完成原本熟悉的家事，甚至被誤以為「擺爛」，實際上是患者執行功能已消失，連該如何開始做事都無法理解；到了末期，大小便失禁、吞嚥困難、反覆嗆咳，都是常見表現，生命可能僅剩半年。

    及早接受認知篩檢 建立照護資源

    姜冠宇提醒，民眾若憂心自身有失智風險，可先觀察記憶力、判斷力與行為模式的改變，必要時可接受失智症篩檢；呼籲及早認識失智症、建立照護資源與家庭溝通機制，才能讓患者與照顧者共同度過漫長病程。

    有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

