元旦新制！長照3.0 放寬年輕型失智申請長照／持續優化照護資源布建、專業人才培訓 及早介入延緩失能

藝人李亞萍自曝罹患失智引發議論，面對超高齡社會來臨，衛福部使用國發會的人口推估結合失智症盛行率換算，目前六十五歲以上失智症約卅五萬人，二〇三一年將逾四十七萬人，二〇四一年近六十八萬人；明年元旦新制「長照三．〇」政策，將放寬年輕型失智症（未滿五十歲且失能者）長照申請資格，以利及早介入，包括照護資源布建、專業人才培訓、年輕型失智症之多元照護等，持續優化我國失智照護政策。

2041年65歲以上失智估達68萬人

根據衛福部「全國社區失智症流行病學」調查，全台六十五歲以上長者失智症盛行率為七．九九％，失智類型前三名依序為阿茲海默症、血管性及巴金森氏症，女性盛行率為九．三六％，高於男性的六．三五％。失智症除認知功能障礙外，亦伴隨情緒及行為症狀（BPSD），除了讓失智者產生不適感，也是照顧者主要壓力來源。

明年起依病程提供服務

衛福部次長呂建德表示，明年起依病程提供服務，極輕度、輕度且具行動能力者，可至失智據點，併有BPSD者可至權責型失智據點；符合長照需要等級者，可使用居家服務、社區式照顧服務等；如有廿四小時密集照顧需求者，可至失智團屋及住宿式機構失智專區，另勞動部也規劃「失智者就業推動計畫」，協助重返職場。

今年全國布建一萬五五三九處社區整體照顧服務據點、一一八四處日間照顧中心、卅六家團體家屋及二六五八床住宿式失智專區，並設置五五四處失智社區服務據點及一三二處失智共同照護中心，服務約四萬七千名個案。對需密集照護的中重度個案，提供團體家屋與廿四小時照顧機構等選項。以新北市為例，目前已建置約五五〇〇家失智友善守護站、六十六處失智社區服務據點與十四家失智共同照護中心，提供診療、諮詢、轉介與照顧支持。

呂建德指出，長照二．〇經費已從二〇一六年的四十九．五億元攀升至今年的九二六億元，成長十八．七倍；長照三．〇將發展社區共融照顧圈，擴大長者功能評估服務涵蓋率，自現行八．二％提升至五十％，並推動社區預防口腔衰弱，維持長者自立生活能力，及早發現功能衰退，以及早介入、延緩失能。

有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

2023年全國失智症盛行率

