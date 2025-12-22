《北捷連續攻擊》分局周邊犯案 議員質疑警網失靈

通緝犯張文十九日在捷運台北車站、中山商圈的無差別攻擊造成傷亡，國民黨議員柳采葳第一時間批評犯案時間長的離譜，應有人負起政治責任；民進黨議員簡舒培昨指出，嫌犯犯案地點在分局、派出所周邊，質疑「是為挑釁公權力？還是想測試警察的反應？」而北市警網到底出了什麼問題？台北市長蔣萬安必須檢討警網在過程中的缺失，迅速把漏洞補起來。

市府籲別為政治操作打擊員警士氣

台北市政府副發言人葉向媛表示，警政一條鞭，中央與地方政府齊心面對無差別攻擊所帶來的不安時，市府絕對與第一線警察站在一起，捍衛警察的尊嚴。呼籲外界不要為了政治操作而打擊員警士氣，而是給守護市民安全的警察多一點支持與鼓勵。

請繼續往下閱讀...

簡舒培表示，嫌犯整個犯案軌跡都在分局周邊，從下午三點多連續縱火燒車時，就應該有民眾通報，警方是完全沒察覺有異、心態鬆懈了？還是嫌犯太狡猾讓警察抓不到人？若說縱火燒車只是財損，所以沒有第一時間積極追查，但在台北車站已經造成流血事件，難道還放任持有危險物品的嫌犯，在台北市的精華地段趴趴走？

簡舒培說，事件顯示警局的快打部隊完全失靈，蔣萬安須檢討警網在過程中的缺失。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法