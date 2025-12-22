《北捷連續攻擊》捷運中山地下街R7出口 設心理諮商站

捷運台北車站、中山商圈十九日發生無差別攻擊後，不管是在現場或透過媒體畫面，都讓許多市民心理產生恐懼與不安，台北市政府協調專業的心理師公會，今（廿二）日起至明年元旦止，每天下午一點到晚上八點，在捷運中山地下街R7出口地面層設置「安心關懷小站」，提供心理諮商與情緒支持；台北市長蔣萬安表示，後續會評估在交通樞紐、人流可及性方便的適當地點，規劃心理諮商服務。

蔣萬安昨上午再度召開「一二一九事件緊急維安應變小組會議」，會後他表示，許多市民在第一現場或透過網路、媒體的畫面，心理層面產生恐懼不安，即日起與臨床心理師公會、諮商心理師公會等專業諮商師、志工，提供民眾專業的諮詢，先為期一段時間至少到年底，讓民眾恐慌、不安的心情得到平撫、安定下來，未來再評估適合地點設置。

「安心關懷小站」 今起至明年元旦免費服務

社會局補充說明，雙北諮商心理師公會與臨床心理師公會，在明年元旦前的每天下午一點到晚上八點，於中山地下街R7出口地面層設置「安心關懷小站」，由具合格證照與實務經驗的心理諮商師輪值駐點，提供面對面、即時且免費的心理諮談服務，將視使用情形與實際需求，滾動式調整服務時段與人力配置。衛生局也同步建置網路預約，讓有需求的民眾彈性選擇時段。

衛生局表示，事件後出現焦慮、驚嚇、反覆回想、失眠，都是常見的心理壓力反應，若情緒持續影響生活，就要盡早使用安心專線或心理諮詢服務；事發當晚啟動的「心理諮詢安心方案」累計已有五人求助，都非事發民眾；若評估有進一步諮商需求，將「從寬認定」安排轉介後續資源，民眾也可利用社區心理衛生中心廿四小時服務專線，由具心理專業背景人員輪值接聽，提供情緒支持及相關協助。

