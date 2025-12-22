為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    因應跨年晚會 北市府將辦大規模高強度演練

    2025/12/22 05:30 記者何玉華、蔡愷恆／台北報導
    北捷19日發生連續攻擊，警方在中山站周邊加強巡邏。（記者王藝菘攝）

    北捷19日發生連續攻擊，警方在中山站周邊加強巡邏。（記者王藝菘攝）

    本週捷運市府站周邊站點舉辦 特勤小組、防爆車等提升戒備規格

    通緝犯張文十九日在捷運台北車站、中山商圈持刀無差別攻擊，造成四死十一傷，引發民眾不安的情緒，台北市接下來有耶誕節、跨年等大型活動，市長蔣萬安昨表示，因應跨年晚會的舉辦，本週將在捷運市府站周邊站點，舉辦跨局處、大規模高強度模擬演練；並要求警察局、教育局等單位，盡快研擬出計畫型無差別攻擊事件的應變指引，提升市民自我保護的防範意識。

    蔣萬安︰將盡快提出應變指引 研議發細胞簡訊示警

    蔣萬安昨日再度召開「一二一九事件緊急維安應變小組會議」，會後他提出幾點說明，包括全市整體維安提高、對傷亡者的補償機制、對市民的心理創傷提供專業心理諮詢，以及進行大規模高強度演練，以因應即將到來的跨年晚會，同時要求警察局、消防局、衛生局、教育局等單位，即刻擬定計畫型無差別攻擊事件的應變指引，提升民眾及各級學校師生的防範意識。

    大小巨蛋、北流等視風險需求裝置安檢門、探測器

    蔣萬安表示，跨年晚會即將到來，本週將在捷運市府站周邊站點，舉辦大規模高強度的模擬演練，包括車阻、特勤小組進駐、保安支援警力、偵爆犬，防爆車等，全面提升戒備規格，確保民眾的安全。未來在安全措施上，研議發送細胞簡訊，即時通知周邊的市民提高警覺。若在室內的表演場館如小巨蛋、大巨蛋、北流等，會視風險需求協調裝置安檢門、金屬探測器等設備。

    而在持刀無差別攻擊發生後，近三萬名選手參與的台北馬拉松昨一早登場，北市府加強部署，除了副市長林奕華一早到現場視察外，蔣萬安也到現場了解實際的維安部署；蔣萬安表示，整場賽事共增派三四一名警力，總警力人數是六九三位，相當於過往的一倍，員警都配槍有嚇阻效果，確保賽事圓滿落幕。

    對於外界認為嫌犯作案時間長，未被有效制止，質疑是警力不足，國民黨議員柳采葳表示應有人負政治責任；蔣萬安只回應，會積極跟中央爭取增補捷運警察編制員額，市府全力支援經費，市警局跟警政署全面檢視之後，會一起提出改進精進方案。

