張文與父母哥哥關係疏離 專家：家人多支持 讓孩子找到價值感

廿七歲張文犯下台北捷運連續攻擊案，傳他和家人關係疏離，與父母二年多未見，外界紛紛揣測犯案動機；兩性親子關係專家吳娟瑜分析，家庭功能薄弱致張文挫敗也不回頭尋求家人支持，籲父母及手足互相關心，提供信任、引導、支持與理解，讓孩子找到家中地位與自我價值，避免憾事。

案發後張文家庭被起底，父親是工程師、母親是會計，有哥哥，家境小康，他曾就讀高職餐飲科，在校熱心公益，曾獲四小功廿五嘉獎，但個性內向孤僻；張家父母到案稱，與張文二年多未見，「曾想找他卻找不到」，哥哥也稱已經五年未見弟弟，家庭關係疏離。

吳娟瑜表示，研判張家的家庭功能薄弱，張文長期壓抑又無情緒出口，在外受挫也不回家尋找支持與資源，建議父母給孩子「信任、引導、支持、理解」，讓其在家中有自我價值感，並理解每個孩子各有優點與夢想，別只看分數名次；手足有誤會，建議長大後找時間化解，把話講開「重新開始」。

台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰則說，張文的家庭關係疏離不該被視為風險或診斷，而是「提醒」，民眾可藉機檢視自身情況，但若與家人關係非常糟糕，可從其他人際關係來補足，就較不需擔心；另提醒目前資訊有限，勿過多揣測。

諮商心理師公會全聯會理事陳劭旻則提醒，若民眾近期感到特別緊繃或易受驚嚇，可維持基本作息，減少接觸刺激性新聞，或提醒自己「現在是安全的」等，多數人會隨時間緩解，但如果狀況持續逾兩週並影響生活，建議尋求專業心理或醫療協助。

