日本記者自責無法讓騎士止血 醫師：直接壓傷口就對了

日本知名記者木下黃太案發時剛好在誠品南西店，他衝出店外後發現兩名遭砍倒傷者，立刻上前徒手按壓傷口止血。（取自木下黃太X）

台北捷運於十九日晚間發生隨機傷人事件，通緝犯張文在捷運中山站砍倒數人，日本記者木下黃太（見圖，取自木下黃太X）恰好在現場，見一名騎士被砍傷頸胸，立刻上前徒手按壓傷口止血，卻仍回天乏術，相當自責。急診醫師表示，面對軀幹、脖頸出血，「直接加壓止血」是最重要、最有效的止血方式，緊急情況下不需要任何工具，直接用手對著傷口壓下去就對了。

木下黃太在社群平台X上發布影片指出，事發當時他逃出誠品南西店一樓後，在室外發現兩名遭砍倒的男子，便徒手替傷者按壓傷口，儘管雙手被鮮血染紅，仍無法阻止出血，傷者在醫護人員到場前意識就已經逐漸減弱，相當自責。

台北醫學大學急診學科審定教授、大型活動緊急救護協會創會理事長高偉峰說，外傷性出血最怕的就是「出血性休克」，若是刀具造成的刺傷，如果能及時抓住刀具、避免拔出，反而還有止血效果，甚至在刺到心臟的情況下，只要刀具沒有拔出，仍能有很大的存活機會。

然而，若遇上刀具已拔除，或由揮砍等方式造成軀幹、脖頸大量出血，高偉峰強調，「目前最重要、最有效的止血方式，就是直接加壓止血法」，緊急情況下不需任何工具，直接用手往出血位置壓住傷口即可，尤其軀幹、脖頸的傷口，第一時間都是用此方法止血。

止血帶不適用軀幹、脖頸出血

至於近期有些專家建議民眾可隨身準備「止血帶」等工具，高偉峰說，止血帶主要用於四肢出血，比如手部、腿部動脈受損時，可將止血帶綁在近心端，透過阻斷血流來止血，平時可用衣服、圍巾等長條狀的材料替代，但不適用於軀幹、頸部的傷口，且直接加壓仍是應對出血性外傷最有效的方法。

高偉峰也提醒民眾，替他人採取急救措施前，一定要先確定自己的安全，由於直接加壓止血法有可能會接觸到傷者血液，在有餘裕的情況下，也可透過圍巾、衣服等加壓，減少接觸血液的機會。

