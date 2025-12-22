北捷連續攻擊 台大父女檔醫師奮不顧身即刻救援／傷者盼找恩人致謝 顏瑞昇：醫師救人是天職

台大醫師顏瑞昇（中）與同為醫師的女兒顏均蓉（右）回憶路過捷運連續攻擊事件現場，見大量救護車，立刻加入急救行列。左為台北市長蔣萬安。 （取自台北市政府網站）

急診魂爆發！台北捷運十九日發生連續攻擊事件，兇嫌張文持刀造成三死十一傷，自己也墜樓身亡；事發當下有多名傷者待援，台大醫院急診部主治醫師顏瑞昇與同為醫師的女兒顏均蓉本來路過要去餐廳吃飯，見大量救護車，父女檔立刻轉身加入急救行列，事後傷者急尋救命恩人；顏瑞昇昨被找到，覺得「醫師救人是天職」，任何急診醫師都會做同樣的事。

相約吃飯 發現大量救護車

攻擊事件中，有名傷者特別向台北市政府反映，希望能找到在現場急救的「救命恩人」，經查是台大醫院顏瑞昇、顏均蓉醫師父女檔；北市長蔣萬安昨到台大醫院，向顏瑞昇轉達傷者的感謝之意。

請繼續往下閱讀...

顏瑞昇曾任台大醫院雲林分院急診醫學部主任，退休後目前仍在台大醫院任職，他回憶，事發當天與女兒相約在誠品南西店對面的餐廳吃飯，快到時發現對街有大量救護車，他與目前內科住院醫師第一年的女兒簡單討論後，決定拋下餐廳，立刻到現場提供協助，「我們都是醫師，而且我是急診醫師，我覺得我應該要到現場，可提供一些適當幫忙。」

現場施救、檢傷分流各醫院

顏瑞昇說，當時警消醫護已有秩序的成立救護站，他帶著女兒前往並告知指揮官：「我是台大醫院的急診專科主治醫師，我可以協助您評估和處理陸續送來的個案」，之後父女倆配合現場施救，把較危險的個案直送創傷中心，沒有立即危險者送其他醫院，看見現場指揮體系、病患分流與處理非常夠水準，當天除了一名OHCA（到院前心肺功能停止）病患，沒有太多傷者。

衛福部：加強心理支持 防範PTSD

「我覺得醫師救人是天職」，顏瑞昇坦言，其實他和女兒都不太清楚當下是否還有危險，但他是市民，也是醫師，僅簡單想到「那個地方應該需要我幫忙」，相信換作任何一位急診醫師都會做一樣的事，也盼所有民眾盡快走過這次事件，回到正常生活，願逝者安息，傷者早日康復。

衛福部昨日統計，目前仍有五名傷者住院，加護病房個案均已脫離險境，其餘恢復情況良好。衛福部長石崇良表示，近年來社會安全網有明顯強化，人力與服務規模成長約四倍，但後續仍會全面檢視有無可精進之處；而這次犯嫌並未出現脆弱家庭、藥癮或心理疾病等明顯警訊，現階段不宜過早下結論，衛福部後續會加強心理支持，提供專業協助，防範創傷後壓力症候群（PTSD）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法