嘉市管樂節 國內外55支團隊踩街

北港朝天宮哨角團、嘉義城隍廟陣頭與義大利科里中古世紀樂旗隊攜手聯演。（記者丁偉杰攝）

「二〇二五嘉義市國際管樂節」重頭戲管樂踩街嘉年華昨天下午登場，來自義大利、日本、韓國、香港等七支國際隊伍與國內四十八支各級頂尖行進樂隊共同演出，吸引上萬樂迷齊聚鬧區中山路，場面熱鬧壯觀；鑑於前天北捷發生連續攻擊案，嘉市警方在踩街區域提升見警率，首度動用維安特勤，嚴防隨機殺人模仿效應。

防隨機攻擊案 首度動用維安特勤

踩街活動以「百年樂聲，共響嘉年」揭開序幕，邀請北港朝天宮哨角團、嘉義城隍廟陣頭與義大利科里中古世紀樂旗隊跨界共演，為活動帶來高潮。

踩街隊伍陣容浩大，由嘉義女中樂旗儀隊領軍，演出團隊沿中山路向KANO棒球園區行進，受樂迷矚目的「日本奈良學園大學行進樂部」展現青春活力、連續廿八年榮獲日本金賞隊伍「日本熊本工業高校吹奏樂部」呈現動感步伐、「香港普音步操樂團與格蘭風笛樂隊聯合樂團」融合步操鼓隊與蘇格蘭風笛的雙聲部，奏出罕見的文化共鳴。

首次來台演出的「韓國濟洲海女歌舞團」透過舞蹈、歌謠與象徵性儀式動作，細膩展現人與海洋共生的文化美學。

開幕晚會昨晚在市府北棟大樓預定地舉行，由六支國內外行進管樂勁旅接連演出，藝人范曉萱與歌手黃宣YELLOW帶來壓軸表演。享譽國際的「翡翠騎士」日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部於今晚六點在市府北棟大樓預定地進行「戶外快閃場」演出。

