台日韓藝人演出 「台南好young」演唱會嗨翻

全台最High耶誕搖滾盛事「二〇二六台南好young」昨晚在永華市政中心西側廣場嗨翻南台灣，由神秘SOLOMOON紫月光揭幕，緊接著日本透明系女聲川西奈月、ASKA飛鳥涼女兒宮崎薰、韓國人氣女團UNIS，以及高顏值AcQUA源少年輪番登場，尖叫聲連連，現場瞬間炸開。

啦啦隊女神李多慧與籃籃首次搭檔主持，以耶誕熱舞與甜美台風串連全場。金鐘最佳組合動力火車獻上經典曲目點燃全場熱情；告五人演唱《披星戴月想著你》《愛人錯過》時，全場化身萬人大合唱。韓國三棲女神鄭恩地演唱自創曲《希望天空》，深情旋律感動現場，接著《Away》《You’re My Garden》一首接一首，彷彿回到青春劇《請回答1997》。

宮崎薰翻唱席琳狄翁經典〈To Love You More〉展現天賦嗓音，川西奈月以〈理想的女孩〉療癒全場，JUD陳泳希以「New Wave新浪潮」抓耳，UNIS青春活力十足，AcQUA源少年新曲《e步e步》《期待著你的出現》引爆安可高潮。

台南市長黃偉哲到場祝福耶誕快樂，提醒民眾別錯過廿七日新營草地音樂會與三十一日跨年演唱會，台南連續音樂盛宴保證嗨翻天。

