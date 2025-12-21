阿机師磨石藝術圖騰 妝點宮廟建築

阿机師完成安定水龍宮正殿新作《魚躍龍門》。（記者王姝琇攝）

將銅條曲折鑲嵌 搭配複雜染色構圖 設計各式祥瑞圖案 傳承世代

記者王姝琇／專題報導

磨石子是民國四、五〇年代台灣人集體記憶，隨現代建築發展逐漸式微。阿机師磨石藝術團隊透過反覆摸索，將銅條鑲嵌技術融合創新、搭配複雜染色構圖，在宮廟創作出各式象徵祥瑞的磨石藝術圖騰，傳承世代。

水龍宮《魚躍龍門》歷經3個月完工

磨石藝術匠師机繹帆，人稱阿机師，一家三口正趕忙完成安定水龍宮正殿地板的大幅新作《魚躍龍門》，由國寶畫師潘岳雄為該幅作品打底稿，四個邊角的蝙蝠象徵福氣，飛龍在天騰躍、鯉魚躍出波濤洶湧的浪花，圖騰設計，搭配阿机師巧手製圖、曲折銅條、調色上石、研磨等步驟，活靈活現的《魚躍龍門》歷經三個月完工，一眼瞬間即引領觀者走入作品意境。

不僅如此，水龍宮正殿龍、虎雙邊的頂天龍柱也是出自阿机師之手，阿机師以擅長的手工曲折銅條鑲嵌技術，在圓柱「磨」出雙龍。阿机師表示，龍柱圖騰是潘岳雄、林傳智兩位大師賜圖，而立體圓柱狀的磨石子龍柱挑戰性與複雜性最高。此外，中門對聯及外牆裝飾也都是磨石子，「最具挑戰的就是純手工曲折銅條成形，作品細膩精緻與否就看這步關鍵。」

立體圓柱「磨」出雙龍 難度最高

過去磨石子最常見的圖案是幾何圖形，只要是平面空間都能施作，也有隱喻各種象徵的圖騰，如丹頂鶴、蝙蝠、蝴蝶，或是數字、文字、各式水果等圖樣；而大型作品則常出現在宮廟內。阿机師提到，正因為作品與建築融為一體，當老房子拆建「磨石子」也就隨著消逝。「天天踩著啊，以前都沒發現阿嬤家的地板這麼美！」一位前來水龍宮參香的民眾回憶說道。

為傳承工藝技法，阿机師的兒子「小阿机師」也跟隨父親到各地參與施作，更嘗試創作新圖，或將動漫角色融合銅條鑲嵌技術做成磨石子杯墊等，期許讓磨石子這項技術以更多元的樣貌延續下去。

磨石藝術匠師机繹帆，人稱阿机師。（記者王姝琇攝）

