台南噍吧哖文化園區10週年 雙展覽啟幕

玉井社區志工現場示範加入在地芒果乾的油飯料理，吸引民眾大排長龍等候品嚐。（記者劉婉君攝）

結合淺山市活動 帶領民眾品嚐豐富物產 認識在地歷史文化

台南玉井噍吧哖文化園區開園迄今已十年，昨、今二天結合當地的人氣品牌活動「淺山市」，一同舉辦「百年拾光．山城啟幕」十週年主題活動，全新的「勇闖噍吧哖事件」及「玉井製造︱玉井三大產業」雙展覽，也同時登場，帶領民眾品嚐淺山地區豐富物產、認識在地歷史文化。

勇闖噍吧哖、玉井製造 同時登場

噍吧哖文化園區十週年主題活動與淺山市，昨天在玉井國小及南化北寮國小學生的表演下揭開序幕，雖然山區從前一晚就開始降雨，仍有不少民眾前往參加。淺山地區農民以在地修剪果樹後的枝幹，創作出恐龍、山豬、鹿、山羌等「山獸」，布置現場，還有在地小農、社區、文創品牌的展售攤位，玉井社區志工示範加入芒果乾的油飯料理秀，更吸引民眾大排長龍品嚐。

副市長葉澤山表示，噍吧哖文化園區原址屬於玉井糖廠，希望讓在地歷史和風土被更多世代理解及感受，未來也會地方有更多串聯，涵蓋玉井、左鎮、南化、楠西、大內等，展現山城多元的風貌。

5年後再開幕 介紹事件脈絡及玉井產業

噍吧哖文化園區展館暌違五年再度更展，昨天重新開幕，展出內容更加豐富。文化局副局長林韋旭指出，「勇闖噍吧哖事件」展重新爬梳噍吧哖事件的脈絡，包括以圖表呈現主要人物關係圖、交戰路線圖等，帶民眾認識這段重要的歷史；「玉井製造︱玉井三大產業」展，則介紹在地的糖業、油礦及愛文芒果等產業史，透過互動遊戲，體驗早期追火車抽甘蔗的情境。此外還有早期玉井的戲院與電影院、玉井棒球昔日風光的介紹。

規劃互動劇場等 「巷仔Niau」展至28日

活動還規劃淺山料理秀、淺山講堂及互動劇場、老街集點、賓果連線、手作活動等，引導民眾進一步認識地方的文史或知識。另外，玉井區公所主辦的「綵燈趣」燈光主題活動，位於玉井運動公園的主場也於昨晚傍晚點燈，下午開始就街頭藝人泡泡秀、舞台表演、闖關活動、市集等，「巷仔Niau」將展至廿八日，其餘燈光與噍吧哖紀念公園燈區則展出至元宵節。

台南噍吧哖文化園區「勇闖噍吧哖事件」開展。（記者劉婉君攝）

