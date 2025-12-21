教授加薪留才 台大投入6.2億元

新加坡奪全球人才競爭力榜首，台大校長陳文章今疾呼，中央政府應速設國家級人才委員會。（記者林曉雲攝）

中研院院士、台積電前研發副總林本堅近期呼籲政府，應調高台灣的大學教授薪資一倍以上。台灣大學校長陳文章昨日在台大校務會議說明，台大全面加碼攬才留才，每年投入十五億攬才和留才，全校二一〇三名專任教師，六〇％、一二五二名教師獲「加薪」獎勵，其中包括台大講座獎助金等七種彈性薪資方案，投入六．二億餘元，嘉惠一〇一六名教師，以提升薪資競爭力。

新加坡憑藉強大教育體系、健全治理及AI時代具創新力之勞動力，首次超車瑞士拿下今年全球人才競爭力指數榜首。陳文章疾呼，政府應成立「國家級人才委員會」，設置專責執行長，納入政府、學術單位與企業，共同推動至少十年長期策略，合力爭取國際人才和加強人才培育。

陳文章強調，人才是台灣的護國神山，台灣人才為全球爭搶，少子化不只是生育福利問題，政府應將少子化視為國家核心人力結構的長期挑戰，從人才培育、攬才、留才到就業發展，進行整體規劃。

陳文章指出，未來人才政策不應只看「引進多少人數」，而應著重於引進國家所需的關鍵領域人才與高端優秀人才，過去曾提出二〇三〇年引進約廿一萬名人才、二〇四〇年提升至四十萬人政策目標，若缺乏統籌執行機制，恐難以實現。「人才」是台灣最重要的國家韌性之一，也是全球高度競逐的關鍵資源。

陳文章也說明，台大學碩博士獎學金近年累計投入超過五億元，一一四學年博士生獎學金即達四．四五億元，補助人次逾千人；對經濟不利學生，近年核發助學與補助金額達七．五億元，累計協助超過六．八萬人次，「不讓經濟成為中斷學習的理由」。

