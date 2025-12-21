AI付費軟體 逾9成教師盼教部買單

黃昆輝教授教育基金會昨日召開記者會，公布「教師對AI應用於教育的需求與期望」調查結果，逾九成五教師有學習AI需求。（記者叢昌瑾攝）

黃昆輝教授教育基金會調查 教師學習意願超強

因應AI時代來臨，教育部自二〇二二年起連續四年投入二〇〇億元，推動中小學數位學習精進方案，但數位世代學生的AI能力恐勝過教師。黃昆輝教授教育基金會昨天公布「教師對AI應用於教育的需求與期望」調查結果，九十五．六％教師表達有學習AI需求，超過九成教師期望教育部能提供無償使用需付費的AI軟體、簡單好用的AI教學平台。

請繼續往下閱讀...

在職再教育 迫切的課題

基金會董事長黃昆輝表示，生成式AI為教育轉型與升級帶來重要契機，掌握契機的關鍵在於中小學教師是否具備運用AI協助課程與教學設計的能力，但現況是多數中小學教師尚未接受完整的AI相關訓練，如何透過「在職再教育」，補強教師在AI應用上的專業能力與素養，是當前極為迫切的課題。

黃昆輝表示，教育部近年推動數位教學精進方案，確實掌握轉型先機，但學生要學AI，老師必須先學會AI。教師具備AI素養是推動教育AI的關鍵所在。

基金會民調小組召集人郭生玉表示，教師在AI素養與教學實作能力，確實有明顯補強空間，調查樣本數共有三三二八位教師。

課程設計 教師AI需求之首

基金會民調小組馮清皇說明，教師對AI知能需求依序是課程設計、學習評量設計、學生學習困難診斷、差異化教學、學生自主學習、作業或試卷批改。調查結果顯示，教師有非常強烈「再學習動力」，最期望獲得AI實作工作坊及線上課程，以及具體實用的教學資源，例如簡單好用的教學平台、AI生成的多元評量工具與方法，需求程度都超過九成。

新北提「大人先行」策略

新北市教育局長張明文分享，新北提出「大人先行」策略，以「AI全民素養金字塔」為核心，由教育局、輔導團與校長先行示範，帶動師生學習，運用AI輔助教學與教材研發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法