北捷連續攻擊》遭愛滋血液噴濺 72小時內投藥

衛福部昨日下午緊急召開記者會，說明北捷連續攻擊事件中，因其中一名傷者為HIV感染者，後續的風險評估與感染預防作為。（記者邱芷柔攝）

隨機持刀攻擊事件造成四死十一傷，其中一名傷者為HIV（愛滋病毒）感染者。衛福部昨天強調，透過血液暴露感染HIV的機率低於萬分之一，但仍提醒若事件發生時身處誠品生活南西店一帶，曾遭砍傷或血液暴觸到傷口、眼睛等黏膜，且尚未就醫者，可撥打一九二二防疫專線，由專人協助轉介感染專科醫師評估，必要時可於暴露後七十二小時內完成公費投藥。

疾管署啟動公費專案 有疑慮者速求助

衛福部長石崇良表示，該名傷者屬於「已通報、持續治療、病毒量穩定控制」的HIV感染者，本身傳染風險極低，目前啟動的措施是針對事件中可能因兇器或現場血液噴濺，導致傷口或黏膜暴露的民眾，進行預防性管理與評估，疾管署已成立「暴露後諮詢及公費投藥專案」。

請繼續往下閱讀...

疾管署署長羅一鈞說，投藥前會先檢測感染狀況，並於暴露後四至六週及第十二週追蹤檢驗，最後一次檢測結果若為陰性，即可排除感染。

羅一鈞強調，愛滋病毒在環境中存活力極弱，公共空間或衣物血跡不會造成感染。衛福部與北市衛生局也呼籲，民眾勿散布或搜尋傷者個資，違者可處十五萬元罰鍰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法