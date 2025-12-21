北捷連續攻擊》現實感崩解 非突然發瘋

通緝犯張文台北車站、中山商圈隨機殺人，引起恐慌。（資料照）

精神科醫師分析凶手張文 長期孤立、行為極端 最終引爆

北捷爆連續攻擊案，台中維新醫院院長、精神科醫師許景琦指出，這並非一場毫無徵兆的「突然發瘋」，凶嫌張文與家人失聯兩年、長期獨居、缺乏穩定社會互動，並在短時間內出現縱火、攻擊與自殺等高強度失序行為，顯示長期脫離可支持、可修復的社會關係網絡，活在孤立之中，現實感逐漸崩解，行為走向極端。

許景琦指出，每當這類事件發生，常被定調「他是不是精神有問題？」卻掩蓋真正該被檢視的制度漏洞及社會失守的防線，張嫌長期失聯、社會斷裂與心理狀態逐步失序的過程，最終在高度密集的都市公共空間中引爆。

高風險個案 多數深信自己沒有生病

許景琦強調，在精神醫學中要注重風險軌跡，無差別攻擊陌生人，往往不是針對仇恨對象，而是對整個世界的瓦解感與失控感，這類高風險個案多數深信自己「沒有生病」，缺乏病識感，卻長達數年，完全沒有被任何制度及關係網絡接住。

許景琦直言，現行制度下，成年人一旦與家庭斷裂，只要未明確觸法，社會幾乎無從介入，精神醫療仍高度被動，警政、消防、社福與醫療系統中各自掌握的零碎訊號，缺乏有效的整合與轉介機制，社會網絡漏失最危險的族群，是缺乏病識感、沒有能力求助的人。

社福、公共安全系統銜接 找到邊緣人

要防範下一起事件，許景琦呼籲，應建立真正能運作的公共心理健康防線，提早辨識高風險孤立者、有能在公共場域中及早應變的網絡；社區、社福、醫療與公共安全系統能彼此銜接，及早發現底層的邊緣人，第一線公共運輸人員也要具備基本心理危機辨識與通報能力，才能避免悲劇。

心安5字訣 衛福部助民眾度過不安期

衛福部也提醒，突發且具暴力性的公共事件後，出現緊張、不安、反覆回想等反應均屬常見心理反應，民眾可透過簡單的自我調適方式穩定情緒，掌握「安、靜、能、繫、望」五字訣調適。

衛福部設有廿四小時一九二五安心專線，若有心理健康需求，可撥打專線或就近尋求心理衛生中心服務。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

心安5步驟

許景琦表示，北捷隨機攻擊事件並非「突然發瘋」，張嫌長期活在孤立之中，現實感逐漸崩解，行為走向極端。（記者蔡淑媛攝）

