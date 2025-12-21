凶嫌犯案時間長 北市議員促檢討治安破口

台北車站、中山商圈十九日發生隨機殺人案，震驚各界。議員批評嫌犯犯案時間長得離譜，下午起連續縱火警方卻無法掌握行蹤，應有人負起政治責任；跨黨派議員均呼籲，台北市府除加強維安警力，也應該在事發後即時透過細胞簡訊示警，以防類似事件擴大。台北市消防局表示，市長蔣萬安已指示相關單位研議細胞簡訊是否適用這類案件，並建立更周延通報機制。

藍綠建議 設「細胞簡訊」通報機制

議員洪健益指出，週一將於議會正式發起提案連署，要求市府針對「重大治安事件」建立即時「細胞簡訊」通報機制，一旦案件發生，第一時間向案發地點周邊民眾發送警示訊息，提高警戒、避免接近危險區域，以科技手段降低傷亡風險。

請繼續往下閱讀...

議員陳宥丞表示，贊同透過細胞簡訊方式，讓民眾即時獲取正確資訊，嫌犯當日已先犯下多起縱火，才進行無差別殺人，代表這些行為被認為是單一個案，而沒有透過系統性來搜查警示，這部份判斷還有精進空間。

柳采葳也表示，嫌犯案時間長得離譜，下午起連續縱火，警方卻無法掌握行蹤，還可在北車製造混亂砍傷民眾後，再前往中山殺人，相關單位必須深刻檢討治安防治破口，應有人負起政治責任，給市民交代。

消防局表示，細胞簡訊運用最初源自災害防救層面，蔣萬安已要求警察局、消防局及相關單位，在兼顧即時示警、市民安全前提下，研議細胞簡訊是否適用，並持續建立更周延通報機制。

不過，也有民眾在社群平台分享，當天在現場看到員警是已經用狂奔的速度追緝凶嫌，希望各界少點苛責。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法