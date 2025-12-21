哀悼！雙連線形公園、中山站耶誕樹熄燈3日

誠品南西店外人行道，民眾獻花以示哀悼。 （記者甘孟霖攝）

民眾陸續到案發地點獻花、卡片 有人奉茶向見義勇為余男致意

台北車站、中山商圈十九日晚間發生隨機殺人事件，造成四死十一傷。台北捷運公司指出，為表達對生命的尊重與追思，心中山至雙連線形公園燈飾及中山站四號出口廣場夢幻耶誕樹，昨起至十二月廿二日關燈三日，以示哀悼。昨日白天起，也陸續有民眾到案發地點獻花、卡片等表達哀悼。

通緝犯張文十九日傍晚五點多先在台北車站投擲煙霧彈，刺殺一人後，晚間七點多到中山商圈也投擲煙霧彈，並持刀無差別隨機攻擊路人，最終畏罪跳樓身亡。

民眾寫紙條 對逝者哀悼、對凶手譴責

昨上午起有民眾於南西誠品獻上白玫瑰、百合等花束，並有多張紙條，其中一張寫下「望你們能於他世尋得安寧，望凶手於十八層地獄永恆燃燒，願此世不再有鬥爭，願逝者安息」，表達對逝者哀悼，以及對於凶手強烈譴責。而在台北車站第一時間阻擋嫌犯不幸被刺殺身亡的余男，急公好義精神令人動容。昨也有許多民眾自發前往案發地M7地下通道獻花、卡片。

車站旅客︰搭捷運怕怕的 不敢睡覺

一名來自新竹的傅姓高三生表示，昨來台北走訪看看學校，因發生不幸社會案件，特地繞路過來，寫下一封信、奉上一瓶茶，向余姓男子致意。紙條寫下「感謝你的見義勇為，昨天你的英勇事蹟已經被全台人民所見……喝口茶，休息一下吧！英雄辛苦了！R.I.P」

旅客林小姐說，昨感覺台北車站人潮差不多，這次事件讓人回想起過去發生的鄭捷事件，可能短時間內搭捷運都會比較小心；一名陳姓學生表示，之前通勤搭車都會補眠，近期發生這件事搭大眾運輸工具都會怕怕的，不太敢睡覺。

北市赤峰商圈永續發展協會陳靜筠理事長表示，已第一時間向商圈各店家呼籲，遇到暴力攻擊一定要把握「逃、躲、擋」原則，像是百貨女店員第一時間反應敏銳，立刻帶顧客進入更衣室安全避難，都是很好應變方式。

為表達對生命的追思，線形公園拱橋燈飾熄燈三天。（北捷提供）

