《北捷連續攻擊》台北跨年戒備升級 增霹靂小組、防爆車

捷運台北車站19日發生隨機襲擊事件，20日台北市捷運、商圈進駐警力，全副武裝密集巡邏。（記者方賓照攝）

商圈、車站、市集加強見警率 捷運車站動員逾200警力

通緝犯張文十九日在台北車站、中山商圈隨機殺人，釀四死十一傷，捷運警察隊也即刻加強捷運車站巡守作為，動員逾兩百警力。台北市長蔣萬安昨上午召開跨局處維安應變小組會議，拍板各商圈、車站加強見警率，員警全副武裝，戒備全面升級；針對大型活動也加強偵測爆裂物等，跨年晚會將有特勤（霹靂）小組、防爆車、偵爆犬。

蔣萬安會後受訪表示，他已要求警察單位，即刻在全市各商圈、人潮聚集處戒備全面升級，不只警力增加，警察全副武裝，該有的裝備全部出動，更動員精良特勤小組等。針對台北車站、中山商圈、西門商圈、信義商圈、夜店、花博、市集等場域，全面加強臨檢，提高見警率。

車站設偵測爆破物裝置 演唱會裝安檢門

蔣萬安說，針對大型活動，包含路跑、演唱會等，也全面升級戒備，必要時演唱會場館也會加裝安檢門，捷運站、松山車站、台北車站等會有偵測爆破物裝置；此外，要求警局、北捷加強保全以及連絡疏散，後續也將針對類似事件演練。

年末跨年晚會，警局已規劃現場增加特勤小組，也與中央申請保安警力，將有防爆車、偵爆犬，相關場地檢查、維安都全面加強。

此外，也對被害者提供法律幫助，包含社會局已建立窗口，法務局也會來協助相關保險理賠、求償；民政體系各區長也會協助被害者生活起居照料、慰問等，會長時間給予協助。蔣萬安說明後匆匆趕往警政署參與相關會議，他強調對這件事情，中央地方一定共同合作，確保城市安全。

對被害者提供法律幫助、相關理賠

警政署會議過後，蔣萬安下午也前往中山站、中山地下街與雙連站視察維安警力部署，檢視確認巡守警員皆配槍、警棍、辣椒水、秘錄器等安全裝備，也提醒警員須提高警覺、保護市民朋友安全，也一定要注意自身安全。

巡守警員皆配槍、警棍、辣椒水

蔣萬安也指示警察局，全面加強捷運站、人潮眾多場所警力部署，提高見警率除了預防類似事件，更要讓市民感到安心。

搭乘捷運人潮 並無明顯減少

記者昨日搭乘捷運觀察，人潮並無明顯減少狀況。台北捷運公司指出，昨日上午六點至中午十二點，全系統運量約四十七萬人次，與上週六（十三日）同日時段相較運量約四十八萬人次，少一萬人次，無明顯差異，且上週還有新北耶誕誠等大型活動。比較十二月六日、十一月廿九日同時段，運量分別約為五十一萬人次、四十九萬人次。

台北車站、中山商圈前天發生隨機殺人案，台北捷運警察昨加強巡邏提高警戒。（記者塗建榮攝）

