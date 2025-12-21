為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「羅馬公路」指標更新 導入泰雅語

    2025/12/21 05:30 記者謝武雄／桃園報導

    「羅馬公路」是桃園市復興區羅浮往來新竹縣關西鎮馬武督的重要道路，順山勢蜿蜒起伏，大片森林風景，成為自行車族熱愛挑戰路段之一，市府觀光旅遊局辦理羅馬公路五大亮點工程，將沿線指標系統全面更新，每處更新地點導入泰雅語名稱、文化圖騰與路線導引，昨在高遶溪古圳廣場舉行完工儀式，希望這條深受旅人喜愛的山路更好走、更好玩。

    觀旅局長陳靜芳表示，羅馬公路工程以「友善及永續旅遊」為理念，在羅馬公路入口以透水鋪面永續工法讓雨水能滲入大地，低衝擊工法避免破壞原生地表，入口兩側喬木、巨石完整保留；其次是奎輝溪旁休憩區以蝶類生態為核心重新營造，種植黃槐、長穗木等蜜源植物，使溪谷重現四季可見蝶影飛舞的景象。

    在奎輝壁畫路側休憩區周邊有著以泰雅文化為主題的壁畫，讓旅客可以在景觀平台欣賞石門水庫美景，是羅馬公路沿線上不可錯過的亮眼地標；圓山商店前空地地標導引，讓旅人有更明確指引走向高遶天空吊橋，俯瞰石秀灣美景，最後則是終點的桃源仙谷停車場，提供安全停靠空間、遮蔭休息區、透水鋪面與視覺導引，讓自行車騎士在長距離騎乘後能放心停車休息。

    返鄉青農陳耑妤說，在長興經營咖啡餐館近六年，高遶步道完工後，特別有感受為地方帶進客流量，平日預約客增多，最近還有來自國外波音航空主管、尼加拉瓜、盧安達遊客來訪長興、高遶部落。

