竹南打造極限運動場 選手參與

苗栗縣竹南鎮打造極限運動場，於鄰近西濱快速道路、靠近龍江街的國道三號高架橋下空地設置。

苗栗縣竹南鎮人口數高居苗栗縣第二名，遷入人口持續增加、年輕族群眾多，包括竹南、頭份地區民代爭取、苗栗縣議員葉忠倫提案設置專業極限運動場後，苗栗縣政府與竹南鎮公所評估於鄰近西濱快速道路、靠近龍江街的國道三號高架橋下空地設置，總經費約兩千萬已進場施工；因極限運動場設備較不同，須經專業規劃，廠商預估明年四月底完工。

靠近龍江街的國3高架橋下

竹南鎮公所指出，多位議員期盼能設置極限運動場，獲苗縣府教育處支持後設置，場址約二一一七平方公尺將設置街式滑板平台、斜坡跳台、U型彎道、轉彎曲面及平衡桿等極限運動玩家喜愛設施，並且設立照明與排水設備；鎮長方進興說，竹南鎮人口流動頻繁，盼極限運動場可提供年輕族群專業、安全的運動與休閒空間。

葉忠倫則說，滑板、極限滑輪與BMX等極限運動，近年在台灣受到年輕人喜愛也出現競技選手，但苗栗縣缺乏安全、完善、具備專業設施的訓練空間，故著手推動並於苗栗縣議會提案，且極限運動不同於一般休閒設施，從動線、坡度、安全性以及材質皆須專業規劃，過程中也邀請專業選手、規劃師等討論。

