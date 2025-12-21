田中稻草藝術節 「熱氣球」相映花海

田中望高瞭花海，喜見熱氣球，遊客爭相打卡拍照。（記者顏宏駿攝）

一年一度的彰化田中「稻草藝術節」昨天在「望高瞭」登場，田中鎮農會打造十二公頃花海燦爛綻放，數十件稻草創意裝置藝術及「仿熱氣球」（見圖，記者顏宏駿攝），與大片的花海相互映襯，成為絕美的熱門打卡景點，花期可望持續到農曆春節前。

打造12公頃花海 花開6成

昨天田中鎮農會在現場舉辦「田中秋收冬藏」在地產業推廣大會，吸引大批遊客進場，十二公頃的花海成為活動焦點，農會總幹事張瑞欣表示，他們種植景觀作物波斯菊及油菜花，形成一片大花海，目前波斯菊已全面綻放，接下來還有油菜花，洋紅、鮮黃兩色花海，引人入勝。

他強調，再透過裝置藝術巧思，設計出大型蠟筆小新、小小兵、卡通城堡等各項裝置藝術，還有一座「仿熱氣球」，希望讓遊客體驗田間之美。

今天（廿一日）「稻草藝術節」現場還有農產品展售會和精彩的舞台表演，在親子歡樂區有風箏施放、稻草捲、協力闖關活動，更有代表台灣鄉村廿四節氣的菜干裝置藝術。

最引人入勝的十二公頃花海，目前花開約六成，農會表示，元旦過後可進入最盛開，花期持續到一期稻播種，接近農曆春節前。

