    首頁 > 生活

    慰助長住居民？ 集集普發600元

    2025/12/21 05:30 記者劉濱銓／南投報導

    南投縣集集鎮人口跌破一萬人，集集鎮公所為了搶救人口，九月起推出「Long Stay」移居禮金，入籍可獲五千元，卻引發既有鎮民不平衡，最近公所再推出普發六百元，讓集集原本的「老客戶」也能獲得現金慰助。

    普發六百元被稱作「Long Stay禮金2.0」，公所表示，考量美國關稅等民生重大事件，才會普發慰助金，預計明年四月發放。

    集集近年因少子化、人口外移，二〇二三年跌破一萬人，目前為九七七二人，公所今年九月推出「Long Stay」移居禮金，明年五月底之前遷入戶籍，或初設籍在集集，並於明年八月底仍在籍，就可獲五千元，盼人口數能重返萬人大關。

    不過，公所的入籍禮金，被質疑是為守住萬人人口，確保明年選舉仍可保住目前十一席的鎮民代表席次之外，也引發集集既有鎮民不平衡，質疑公所只顧爭取入籍，忽略長住居民，公所遂推出普發六百元政策，被認為是安撫與消弭雜音之舉。

    集集鎮公所回應，是因應美國關稅造成的產業與就業衝擊，降低民生重大事件影響，才會普發六百元慰助金，並獲集集鎮代會審查通過，預計明年四月發放。

