「小橘書」詢問度高 台中最快24日發放

國防部印製「台灣全民安全指引」提升民眾面對天災、敵人侵略等危機挑戰的應變能力，已自十一月十九日起發放，北捷爆連續攻擊事件後，不少人提及「小橘書」重要性，台中市不少民眾疑惑迄今沒領到「小橘書」，民政局指出，內政部將台中列第四梯次發放，本預訂十二月十九日起發放，後又調整到自十二月廿四日起發放，目前各區公所均尚未收到指引手冊，發放日須視手冊寄達時間而定，預計最快廿四日起發放。

北捷爆歹徒連續攻擊事件震驚全台，不少醫界人士及民眾推薦「小橘書」用途，力推有關毒化物災害、大量出血、CPR、搬運傷患、感到焦慮時及如何和孩子討論危機等章節資訊，加強安全應對知識，讓「小橘書」討論度、詢問度加溫，有不少台中民眾疑惑聽說發放「小橘書」已久，但迄今仍未收到，多不清楚到底發了沒，還是自己被跳過。

台中市民政局強調，台中市發放作業完全配合內政部排定期程，台中被列第四梯次發放對象，內政部原通知十二月十九日前手冊會寄達台中，但又調整作業時間到廿四日起發放，目前「台灣全民安全指引」還未送達台中，發放期程視指引手冊寄達台中時間而訂，目前預訂各區公所最快自廿四日起陸續發放，總計發放全市一一五萬餘戶，一戶一冊。

