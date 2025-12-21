為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「小橘書」詢問度高 台中最快24日發放

    2025/12/21 05:30 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市議員黃守達指出，「小橘書」詢問度高，服務處準備的手冊早被索取一空。（黃守達提供）

    台中市議員黃守達指出，「小橘書」詢問度高，服務處準備的手冊早被索取一空。（黃守達提供）

    國防部印製「台灣全民安全指引」提升民眾面對天災、敵人侵略等危機挑戰的應變能力，已自十一月十九日起發放，北捷爆連續攻擊事件後，不少人提及「小橘書」重要性，台中市不少民眾疑惑迄今沒領到「小橘書」，民政局指出，內政部將台中列第四梯次發放，本預訂十二月十九日起發放，後又調整到自十二月廿四日起發放，目前各區公所均尚未收到指引手冊，發放日須視手冊寄達時間而定，預計最快廿四日起發放。

    北捷爆歹徒連續攻擊事件震驚全台，不少醫界人士及民眾推薦「小橘書」用途，力推有關毒化物災害、大量出血、CPR、搬運傷患、感到焦慮時及如何和孩子討論危機等章節資訊，加強安全應對知識，讓「小橘書」討論度、詢問度加溫，有不少台中民眾疑惑聽說發放「小橘書」已久，但迄今仍未收到，多不清楚到底發了沒，還是自己被跳過。

    台中市民政局強調，台中市發放作業完全配合內政部排定期程，台中被列第四梯次發放對象，內政部原通知十二月十九日前手冊會寄達台中，但又調整作業時間到廿四日起發放，目前「台灣全民安全指引」還未送達台中，發放期程視指引手冊寄達台中時間而訂，目前預訂各區公所最快自廿四日起陸續發放，總計發放全市一一五萬餘戶，一戶一冊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播