    新北耶誕城湧上萬人 警持衝鋒槍警戒

    2025/12/21 05:30 記者翁聿煌、黃子暘／新北報導
    新北歡樂耶誕城昨舉辦耶誕環保挖寶趣活動，現場湧入上萬民眾，霹靂小組持衝鋒槍警在場戒備。（記者翁聿煌攝）

    台北捷運發生隨機攻擊事件，新北市正在舉辦新北歡樂耶誕城活動，昨天耶誕環保挖寶趣二手義賣活動現場湧入上萬人次民眾，場內由市警局長方仰寧坐鎮，及霹靂小組持衝鋒槍警戒，場外另有員警待命，同時相關噴煙禮炮、舞台表演的噴煙造勢統統取消。

    市警局長方仰寧親自坐鎮 員警待命

    市長侯友宜昨天也到歡樂耶誕城視察維安，他要求警方加強巡邏網及部署密度，提高維安層級。警方共增派二五五人次警力強化耶誕城與大眾運輸場站維安。

    環保局昨天在新北市民廣場舉辦「新北耶誕環保挖寶趣—舊FUN新玩．拾憶好物同樂會」，現場設置四十八個義賣攤位，副市長劉和然出席活動，感謝所有捐出好物及現場義賣攤位的夥伴，義賣所得將全數納入「新北市好日子愛心大平台」，幫助弱勢民眾。

    昨天舉辦的新北耶誕環保挖寶趣是耶誕城系列活動中，規模人潮僅次於耶誕音樂會的活動，主辦單位不敢大意。

    避免驚慌 禮炮、舞台噴煙統統取消

    環保局主任秘書許銘志表示，因為挖寶趣活動人潮擁擠，現場維安人員倍增，環保局也加派卅名男性員工協助維持場內秩序，同時為了避免引發民眾不當連想和驚慌，原本入場處的噴煙禮炮、舞台表演的噴煙造勢統統取消。

    市警局加派霹靂小組和刑警到場監控場面，場外另有海山分局人力布置，方仰寧也到場視察警方配置情況，劉和然到場致詞時，手持衝鋒槍的員警就站在台下戒備，全副武裝加上烏黑的衝鋒槍令經過的老少民眾側目。

