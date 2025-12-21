為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    學生：現在坐捷運都不敢打瞌睡

    2025/12/21 05:30 記者翁聿煌／新北報導
    發生捷運隨機攻擊事件後，捷運站的乘客出入安全更受到重視。（記者翁聿煌攝）

    台北捷運十九日晚間發生隨機攻擊事件，造成多人傷亡，新北市各捷運站昨天旅客依然行色匆匆，但臉上多少透露出不安，尤其是每天通學的學生手無寸鐵、又缺乏社會歷練，更令家長擔心安全。

    捷運永安市場站，每天都有許多復興商工學生在這裡下車，再步行到學校，鮑姓女學生說，她家住在桃園，每天一早搭機捷到台北車站，再轉車到永安市場，放學再搭同路線返回桃園，昨天發生隨機攻擊事件後，家人再三叮嚀搭車時注意安全，而且接下來一週，放學不搭捷運，改由爸媽開車接送。

    林姓學生：捷運上滑手機的人較少了

    廖姓女學生說，她每天從迴龍搭捷運，到台北轉車到永安市場，平常出入捷運和捷運站都覺得很安心，沒想到昨天發生如此嚴重的事故，她現在連坐在捷運座位上都不敢打瞌睡，並留心周遭陌生人的動態。

    張姓男學生家住板橋亞東醫院附近，他說前天晚上留在學校趕製美展作品，就接到媽媽打電話來告知發生北捷攻擊事件，要他回家搭捷運特別小心注意安全。

    林姓學生也是從板橋江子翠來回永安市場站通學，他說，平常大家都在等捷運和搭捷運時滑手機，現在大家在車上很多人都不太敢滑手機。

    家長也很無奈，搭捷運是大家子女平常最方便快速的通學選擇，希望能強化維安，讓學生平安回家。

