花蓮獵人合法自製獵槍 通過安全檢測

原住民自製的傳統前膛獵槍安全性不足，引發走火意外頻傳，政府今年依據司法院釋字第八〇三號解釋，訂出「原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法」，花蓮縣第一批有三名獵人申請合法自製乙式獵槍（喜得釘），光復鄉南富村獵人申請的獵槍獲國防部槍枝安全檢驗通過，成為全國第一把合格的原民自製獵槍。

花蓮縣警察局保安科表示，花蓮首批共送驗三把乙式獵槍，分別由光復鄉南富村、吉安鄉光華村及新城鄉北埔村的獵人申請安全檢測，警方在本月十日將自製獵槍送國防部軍備局規格鑑測中心檢測，南富村獵人申請的獵槍檢驗合格，成為全國第一支獲合法的乙式自製獵槍，另外兩把送驗槍枝都因為彈藥室尺寸不符規格被退回。

舊式自製獵槍沒有合宜的保險設計，容易發生膛炸、走火意外，今年三月十五日正式發布施行「原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法」，以保障原住民漁民安全從事合法狩獵活動。

新的自製獵槍分成甲式、乙式兩種規格，甲式為廠商進口內政部許可的國外生產的獵槍零件，再由原住民組裝加工製造，使用口徑二十GAUGE的進口霰彈；乙式獵槍為喜得釘獵槍，使用喜得釘作為火藥來發射彈丸，新制實施後，舊有申請許可的獵槍仍可繼續使用。

