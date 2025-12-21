宜蘭讓自己變快樂市集 今還有1天

宜蘭首次以「療癒自己」為主題，在華泰童趣村舉辦「宜蘭轉運讚」市集。（吳艾力提供）

現代人愈來愈重視「身心健康」，宜蘭首次以「療癒自己」為主題，在宜蘭市華泰童趣村舉辦「宜蘭轉運讚」市集，集結手作藝術、香氣療癒等五十組攤商和民眾互動，被讚譽是「讓自己變快樂」市集，好吃好玩又開心，週日活動還有一天。

療癒市集昨登場，吸引許多民眾駐足，要把幸福找回來，主辦方首度集結數十家品牌與創作者，包括身心靈療癒、手作藝術、花草植物、音樂表演、文創書寫、農產品、遊戲模型公仔、輕食甜點等多元領域，打造符合不同年齡層的體驗場域。

請繼續往下閱讀...

許多遊客被「想被療癒」與「自己動手療癒自己」的主題吸引，近距離和芳療師、占卜師和手作師互動，透過冥想、藝術創作、聲音感受、植栽及品嘗美食，滿足身心靈，讓自己獲得快樂能量。

主辦單位「TEST105」負責人吳艾力說，這不是一場普通市集，而是一個讓人願意放慢腳步、回到自己、重新呼吸的溫柔空間，好的身心狀態會吸引好的人事物靠近，而壞運自然遠離，週日活動還有一天，活動時間為上午十一點至下午五點，透過觸覺、嗅覺、視覺、聽覺與互動體驗，重新調整生活節奏，恢復健康身心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法