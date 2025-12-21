動員逾200警力 高雄交通樞紐最高級維安

高市警方動員逾兩百警力，結合鐵路警察全面監護捷運與台鐵各車站安全。（高市府提供）

台北市十九日發生恐攻釀成嚴重死傷，高雄市政府前晚第一時間啟動交通樞紐最高等級維安，動員逾兩百警力偕同鐵路警察，全面守護台鐵與高雄捷運。

陳其邁昨天一早前往視察高雄火車站警備狀況與維安部署，強調維護民眾安全為第一要務，已下令警察機關啟動最高等級維安，對於任何可疑行為或危及治安、人身安全狀況，即刻強力執法。

請繼續往下閱讀...

陳其邁說，車站、重要交通樞紐及人潮密集處，都是維安與執法重點，已動員二三四名警力，高雄火車站則派遣卅四名優勢警力進駐；針對可能存在的風險因素，將逐一盤點並加以排除，並要求捷運公司、台鐵及高鐵同步強化場站監視系統與監控密度，因應耶誕節與跨年等多場大型活動陸續登場，參與人數動輒數萬人以上，將全面提升維安強度、警力部署與巡查密度。

高雄市中央公園、玉竹商圈昨天起連五天舉辦「聖誕生活節」，每日入夜後民眾眾多，轄區新興警分局已針對活動會場及周邊捷運站、商圈強化維安部署，警力加上協勤民力增至六十一人，更將增派空拍機監控活動狀況。

此外，鐵路警察高雄分局昨也動員廿六名長槍執勤警力，配置在嘉義以南的高鐵、台鐵主要車站，強化安全維護。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法